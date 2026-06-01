Le président Ilham Aliyev : Le corridor de Zenguezour sera certainement construit

Bakou, 1er juin, AZERTAC

« Nous pouvons également être fiers de nos réalisations en matière de connexion des continents. En investissant dans les infrastructures ferroviaires et routières, nous ouvrons de nouveaux corridors de transport », a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours lors de la cérémonie d’ouverture officielle de la Semaine de l’énergie de Bakou.

« Le corridor Est-Ouest fonctionne avec succès. Le corridor de Zenguezour, qui constituera une autre branche du corridor Est-Ouest, sera certainement construit, conformément au document signé à la Maison-Blanche le 8 août 2025 entre le président américain, le Premier ministre arménien et moi-même », a affirmé Ilham Aliyev.