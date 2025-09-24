Le président Ilham Aliyev : Le Couloir médian est un projet stratégique couvrant une vaste zone géographique

New York, 24 septembre, AZERTAC

« Le Couloir médian est un projet stratégique couvrant une vaste zone géographique. Il offre une route fiable et sécurisée reliant l’Europe et l’Asie via la mer Caspienne, constituant le chemin le plus court et le plus efficace pour le transport de marchandises de l’Asie vers l’Europe et inversement », lit-on dans le message du président Ilham Aliyev aux participants au 6e Forum d’affaires de la mer Caspienne portant sur le thème « Au long du Couloir médian : connectivité, finance et énergie », organisé par le Caspian Policy Center.

« La situation géographique favorable de l’Azerbaïdjan, au carrefour de deux continents, permet à notre pays de jouer un rôle clé dans les questions de connectivité. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer avec fierté que, grâce à la vision à long terme de l’Azerbaïdjan et à ses efforts constants, un projet majeur comme le Couloir médian, qui renforce la synergie entre l’Asie et l’Europe, est devenu une réalité. La mise en service complète de ce corridor a été rendue possible non seulement par le potentiel économique de l’Azerbaïdjan, mais également par la stabilité politique et le niveau de sécurité qui prévalent dans notre pays », souligne le chef de l’État dans son message.

Melahet Nedjefova

Correspondante spéciale de l’AZERTAC

Washington