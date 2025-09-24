Le président Ilham Aliyev : Le Couloir médian, nous le considérons comme un puissant catalyseur de la croissance économique régionale et de l’intégration

New York, 24 septembre, AZERTAC

« Le Couloir médian, nous le considérons comme un puissant catalyseur de la croissance économique régionale et de l’intégration, reconnaissant son rôle essentiel dans le développement des infrastructures, de l’industrie et des affaires, tout en contribuant à la stabilité et à la prospérité de la région », fait savoir le président Ilham Aliyev dans son message adressé aux participants au 6ᵉ Forum d’affaires de la mer Caspienne portant sur le thème « Au long du Couloir médian : connectivité, finance et énergie », organisé par le Caspian Policy Center.

« Je suis convaincu que l’événement d’aujourd’hui contribuera à un échange fructueux d’idées sur le Couloir médian, qui sert à renforcer l’intégration régionale et mondiale, et les nouvelles opportunités qu’il crée et au lancement de nouvelles initiatives », souligne-t-il.

