Le président Ilham Aliyev : Le développement réussi des relations entre l’Azerbaïdjan et la Corée suscite la satisfaction

Bakou, 3 octobre, AZERTAC

Le développement réussi des relations entre l'Azerbaïdjan et la Corée suscite la satisfaction.

C’est ce qu’a noté le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans sa lettre de félicitations adressée au président de la République de Corée Lee Jae-myung à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Le président azerbaïdjanais a souligné dans sa lettre qu'il existait aujourd'hui de bonnes opportunités pour approfondir la coopération dans de nombreux domaines, notamment l'économie et le commerce, l'industrie, les hautes technologies, la transformation numérique, la science et l'éducation.