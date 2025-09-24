Le président Ilham Aliyev : Le Forum international de statistique s’impose comme une plateforme universelle

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

« Le Forum international de statistique s’impose comme une plateforme universelle en termes de présentation des innovations méthodologiques et d’élargissement des opportunités de coopération multilatérale », lit-on dans le message adressé par le président Ilham Aliyev aux participants au 3ᵉ Forum international de statistique placé sous le thème « Perspectives de développement de la statistique : le rôle des projets internationaux », organisé à Bakou.

« Des données statistiques fiables jouent un rôle majeur dans l’assurance d’un développement durable, la prise des décisions éclairées et l’établissement d’une gouvernance transparente », souligné le chef de l’État azerbaïdjanais.