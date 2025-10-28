Le président Ilham Aliyev : Le Jour de la Victoire constitue la page la plus brillante de notre histoire

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

« Ce territoire (le village de Horovlou) a été libéré de l’occupation il y a exactement cinq ans et cette glorieuse date restera à jamais gravée dans nos cœurs », a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, lors de sa rencontre avec les habitants du village de Horovlou de la région de Djabraïl.

Le chef de l’État a souligné : « Dans quelques jours, nous célébrerons le cinquième anniversaire de notre victoire historique. Le 8 novembre – Jour de la Victoire – constitue la page la plus brillante de notre histoire. Il y a cinq ans, notre victoire historique a fait écho dans le monde entier. »