Le président Ilham Aliyev : Le Kazakhstan avance avec confiance sur la voie du développement et de la modernisation

Bakou, 21 octobre, AZERTAC

« Le Kazakhstan avance avec confiance sur la voie du développement et de la modernisation », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors d'une déclaration à la presse avec son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokaïev.

Évoquant les réformes mises en œuvre par le président (Kassym-Jomart Tokaïev, ndlr) ces dernières années, le cap de la modernisation et le développement des technologies modernes, notamment de l'intelligence artificielle, le chef de l’Etat a indiqué : « Tout cela démontrent que le Kazakhstan avance avec confiance sur la voie du développement et de la modernisation et que la réputation internationale du pays se renforce ».