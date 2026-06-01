Le président Ilham Aliyev : Le monde ne peut pas vivre sans les combustibles fossiles
Bakou, 1er juin, AZERTAC
« Le monde ne peut pas vivre sans les combustibles fossiles », a affirmé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours lors de la cérémonie d’ouverture officielle de la Semaine de l’énergie de Bakou.
« Nous souhaitons tous avoir un meilleur climat afin de préserver la planète. Nous voulons tous vivre dans un environnement meilleur. Mais aujourd’hui, nous devons faire preuve de beaucoup de pragmatisme et nous appuyer sur le réalisme, planifier notre avenir en tenant compte de la sécurité énergétique et, en même temps, investir dans les sources d’énergie renouvelables », a ajouté Ilham Aliyev.
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