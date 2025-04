Le président Ilham Aliyev : Les accords obtenus lors de la visite réaffirment l'amitié et la fraternité entre l’Iran et l’Azerbaïdjan

Bakou, 28 avril, AZERTAC

« Les accords obtenus et les documents signés lors de la visite réaffirment l'amitié et la fraternité entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. En bref, cette visite officielle donne des résultats politiques très positifs », a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors du forum d’affaires azerbaïdjano-iranien.

Le chef de l'État a souligné la Déclaration conjointe signée par les présidents parmi les documents signés. Le président de la République l'a décrit comme un document très important qui servira de cadre directeur pour la coopération future.