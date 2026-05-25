Le président Ilham Aliyev : Les différences entre la campagne et la ville, dans tous les domaines, doivent être réduites

Bakou, 25 mai, AZERTAC

« Cela a également été reflété dans les discussions récemment tenues à Bakou dans le cadre du Forum urbain mondial, l’urbanisation à grande échelle, c’est-à-dire l’exode des campagnes vers les villes. Il s’agit d’une tendance négative caractéristique non seulement de notre pays, mais de tous les pays », a affirmé Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, lors de la réunion consacrée aux questions agricoles, tenue lundi sous sa présidence.

Selon le chef de l’Etat, certains pays ne parviennent tout simplement pas à trouver une solution à ce problème, ou ne sont pas en mesure d’élaborer une stratégie adéquate. « Nous devons, quant à nous, faire en sorte que ce ne soit pas l’exode des campagnes vers les villes, mais un processus de retour des villes vers les villages qui s’amorce. À cette fin, bien entendu, les différences entre la campagne et la ville, dans tous les domaines, doivent être réduites », a estimé Ilham Aliyev.