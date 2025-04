Le président Ilham Aliyev : Les projets réalisés conjointement par la Géorgie et l'Azerbaïdjan revêtent une grande importance pour une région plus vaste

Bakou, 16 avril, AZERTAC

« Pendant des siècles, nos peuples ont vécu dans la paix, l’harmonie et la fraternité, et c’est le cas aujourd’hui. Les relations interétatiques sont à un niveau élevé », a affirmé le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans sa déclaration conjointe à la presse avec son homologue géorgien Mikhaïl Kavelashvili.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a déclaré : « La Géorgie et l’Azerbaïdjan réalisent conjointement de nombreux projets importants, et ces projets revêtent une grande importance non seulement pour nos pays et nos peuples, mais aussi pour une région plus vaste. »