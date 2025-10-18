Le président Ilham Aliyev : Les relations du Kazakhstan avec l’Azerbaïdjan sont un exemple de fraternité et de confiance

Bakou, 18 octobre, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son interview exclusive accordée à l’agence « Kazinform » à la veille de sa visite d'État au Kazakhstan, a évoqué le haut niveau du dialogue politique entre les deux pays, le développement rapide de la coopération dans les domaines des transports, de la logistique, du pétrole et du gaz, ainsi que les perspectives de collaboration dans le domaine des énergies vertes et les initiatives menées dans le cadre de l'Organisation des États turciques.

L’AZERTAC présente la même interview :

Monsieur le Président, votre visite d'État en République du Kazakhstan est prévue prochainement. Comment qualifieriez-vous le niveau actuel des relations politiques entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan et qu'attendez-vous de cette visite ?

Les relations politiques entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan sont actuellement marquées par une grande solidité et une confiance mutuelle. Au cours des dernières décennies, fondés sur la fraternité historique, l'amitié et le soutien mutuel entre nos peuples, sur un socle solide d'identité turque commune, des traditions culturelles et des valeurs spirituelles similaires, nous avons établi de véritables relations de partenariat stratégique et d'alliance.

Un dialogue actif et constructif mené au plus haut niveau, stimulant l'approfondissement global des relations interétatiques à tous les niveaux, est sans aucun doute un facteur important contribuant au renforcement de la coopération bilatérale.

Il s'agit de ma septième visite dans ce pays frère en trois ans. C'est un plaisir pour moi de constater une évolution dynamique et de nouveaux succès lors de chacune de mes visites au Kazakhstan. Ces réalisations témoignent de la politique d'État déterminée et réfléchie menée sous la direction du président Kassym-Jomart Tokaïev. La mise en œuvre réussie des réformes visant à moderniser le pays et à diversifier l'économie est particulièrement impressionnante. Je tiens à féliciter l'ensemble du peuple frère du Kazakhstan pour ce succès. Au cours de cette période, le président Kassym-Jomart Kemelevich Tokaïev s'est rendu en Azerbaïdjan à six reprises. Ces visites témoignent de nos efforts conjoints pour développer un partenariat global et une action stratégique mutuelle entre nos pays. De plus, des contacts réguliers nous permettent de résoudre rapidement les questions urgentes à l'ordre du jour et de définir des positions communes sur les principaux axes de coopération.

Je profite de cette occasion pour exprimer mes remerciements au Kazakhstan frère pour la construction du Centre d'art pour enfants Kurmangazi dans la ville libérée de Fuzouli. Ce centre est devenu une institution culturelle et éducative importante, et une centaine d'enfants y étudient actuellement.

Ces dernières années, nous avons développé une base juridique et contractuelle solide (environ 170 documents) et mis en place des mécanismes de coopération efficaces dans les domaines politique, économique et commercial, des investissements, culturel et humanitaire, entre autres. Je tiens à souligner tout particulièrement l'importance du Traité de partenariat stratégique et de relations d’alliance entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan, dont nous célébrons le 20e anniversaire cette année. Ce document a posé des bases solides pour le développement de la coopération azerbaïdjano-kazakhe dans divers secteurs et, ces dernières années, la coopération entre nos pays s'est considérablement développée dans tous les domaines.

Il convient également de souligner l'importance du Conseil suprême interétatique, dont la première réunion s'est tenue lors de la visite d'État du président du Kazakhstan en Azerbaïdjan l'année dernière. La deuxième réunion, qui se tiendra à Astana, portera sur les perspectives d'une coopération mutuellement bénéfique et les mesures à prendre pour porter les relations azerbaïdjano-kazakhes à un niveau supérieur.

L'Azerbaïdjan et le Kazakhstan coopèrent également efficacement au niveau multilatéral, notamment au sein d'organisations internationales et régionales, telles que l'ONU, l'Organisation des États turciques, l'Organisation de la coopération islamique, la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie, entre autres. Nos pays se soutiennent mutuellement sur la scène internationale et partagent des positions communes sur de nombreuses questions.

Comment la coopération économique et commerciale entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan s'est-elle développée ces dernières années ?

Le spectre de la coopération économique et commerciale entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan est très large. Nous constatons avec satisfaction la croissance continue de ces échanges. Les deux pays mettent en œuvre des initiatives conjointes et développent leur coopération dans divers secteurs économiques. Ce processus a été rendu possible grâce à une politique publique volontariste, un dialogue actif entre les représentants des milieux d'affaires et un engagement commun en faveur du développement de relations mutuellement avantageuses et partenariales.

À ce jour, environ 250 structures commerciales à capitaux kazakhs ont été enregistrées dans le pays. Cela confirme la forte confiance dans le climat d'investissement et constitue une base solide pour le développement futur des échanges économiques.

Une dynamique positive est clairement visible dans les échanges commerciaux. En 2024, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'élevait à 470 millions de dollars. Entre janvier et août 2025, il a atteint 547 millions de dollars, soit trois fois plus qu'à la même période l'année précédente. Cette augmentation est due à l'exploitation efficace du potentiel du Couloir médian et à la modernisation systématique des infrastructures de transport et de logistique.

Parallèlement, la coopération en matière d'investissement entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan se renforce : les investissements de l'Azerbaïdjan dans l'économie kazakhe ont atteint 225 millions de dollars, et ceux du Kazakhstan en Azerbaïdjan, 136 millions de dollars. Ces indicateurs démontrent l'intérêt mutuel des parties pour un partenariat à long terme et un développement durable.

Comment évaluez-vous le niveau de coopération entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan dans les secteurs du transport et de la logistique, du pétrole et du gaz, ainsi que dans le domaine des énergies vertes ? Quelle est l'importance du Couloir médian pour les deux pays ? Quelles mesures sont prises pour accroître l'efficacité du transport via les ports d'Aktaou et d'Alat ?

La coopération entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan dans le domaine du transport et de la logistique constitue un axe stratégique important qui ouvre de nouvelles perspectives de croissance économique et d'intégration des marchés régionaux. Le développement continu des infrastructures et l'élargissement des avantages tarifaires et logistiques créent des conditions favorables à l'augmentation du volume de transport et au renforcement des relations bilatérales.

Ce domaine de coopération connaît actuellement des progrès significatifs. En 2024, le transport de transit entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan a augmenté de 20 % par rapport à la période précédente, pour atteindre plus de 3,5 millions de tonnes. Le Couloir médian joue un rôle clé dans la pérennité et l'efficacité des relations entre les deux pays.

En 2022, la « Feuille de route 2022-2027 » pour le développement et l'exploitation du Corridor médian, traversant les territoires de la Türkiye, de l'Azerbaïdjan et du Kazakhstan, a été signée à Aktaou. Ce document prévoit le développement synchrone des infrastructures de transport et de logistique des trois pays, l'optimisation des opérations, l'attraction de flux de fret supplémentaires, la mise en œuvre d'une politique tarifaire unique, le développement d'un réseau de centres logistiques et la résolution d'autres problèmes clés.

L'un des projets d'infrastructure les plus importants est la construction de lignes de communication sous-marines à fibre optique entre le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan au fond de la mer Caspienne. Le contrat de construction a été signé à Bakou en mars 2025 et l'achèvement des travaux est prévu pour fin 2026, ce qui renforcera l'intégration numérique.

Dans le secteur pétrolier et gazier, un accord-cadre a été signé entre la SOCAR et la compagnie nationale KazMunayGaz pour le transit de 1,5 million de tonnes de pétrole kazakh par an sur la ligne Aktaou-Djeyhan. Un accord a été signé concernant une augmentation progressive des volumes de transit et une réduction des tarifs en 2024.

Les mesures prises pour moderniser les infrastructures, renouveler les trains, etc., afin d'accroître l'efficacité du transport via les ports d'Aktaou et d'Alat permettront de renforcer la position du Couloir médian comme principale voie de transit entre l'Europe et l'Asie.

Le partenariat dans le domaine de la construction navale constitue également un axe important de la coopération industrielle.

Le développement des énergies vertes occupe une place importante dans l'agenda bilatéral. En 2024, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan ont signé plusieurs accords et mémorandums stratégiques visant à intégrer les systèmes énergétiques et à promouvoir les énergies renouvelables. Ces initiatives reflètent l'engagement commun des pays en faveur du développement durable et de la transition vers des technologies respectueuses de l'environnement.

Comment évaluez-vous le rôle de l'Organisation des États turciques dans le renforcement des relations entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan ?

L'Organisation des États turciques (OET) joue un rôle moteur dans le renforcement des relations fraternelles entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan et constitue une plateforme dynamique pour l'approfondissement du dialogue politique, le développement des liens économiques et le développement de la coopération humanitaire.

Fondée en 2009 sur l'ancienne terre azerbaïdjanaise du Nakhtchivan, l'OET a contribué de manière significative au renforcement de la coopération et de la solidarité entre les peuples et les pays turciques. L'année dernière, le premier sommet informel s'est tenu à Choucha, et récemment, le 12e sommet du Conseil des chefs d'État de l'OET s'est tenu à Guébélé. Lors de ces réunions de haut niveau, les principaux enjeux de la coopération au sein de l'organisation ont été abordés de manière fructueuse entre nos pays et des déclarations ont été signées, contribuant au renforcement de l'OET, à une plus grande unité du monde turcique, à l'accroissement de sa puissance politique, économique et militaire, et à sa transformation en centre de pouvoir sur la scène internationale.

Dans le cadre de l’OET, la coopération entre nos pays dans les domaines culturel, humanitaire et éducatif est systématique et cohérente. Les initiatives conjointes couvrent un large éventail de domaines, allant de l'organisation de festivals, d'expositions, de soirées littéraires et de conférences à une coopération active entre institutions scientifiques et éducatives.

L'Académie turque internationale, qui joue un rôle important dans la recherche et le renforcement des liens scientifiques et éducatifs au sein de l'Organisation des États turciques, fonctionne avec succès. Nous coopérons également étroitement au sein de la TURKSOY, la Fondation pour la culture et le patrimoine turciques, de l'Assemblée parlementaire des États turciques (TURKPA) et d'autres organisations internationales. Ceci témoigne du niveau élevé de confiance entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan.

Je voudrais souligner l'importance historique du premier Congrès turcologique tenu à Bakou en 1926. Cet événement a marqué une étape importante dans le développement de la science, de la culture et de l'unité turciques. L'année prochaine, le 100e anniversaire de ce forum remarquable sera célébré, et il est prévu de célébrer solennellement l'anniversaire du premier Congrès turcologique dans le cadre de l’OET.

Dans quelle mesure nos pays coopèrent-ils étroitement dans les domaines culturel et humanitaire ?

Comme je l’ai déjà dit, nos peuples sont unis par une histoire, une culture, une religion et des valeurs communes séculaires. Le développement des relations culturelles joue un rôle important dans le rapprochement de nos peuples et le renforcement des liens fraternels.

En 2023, les Journées de la culture du Kazakhstan ont eu lieu en Azerbaïdjan, et en 2024, les Journées de la culture azerbaïdjanaises au Kazakhstan. Ces événements témoignent du développement dynamique des relations créatives entre nos peuples et contribuent à l’enrichissement mutuel des traditions culturelles des deux pays.

Je me réjouis de la publication en azerbaïdjanais du recueil de nouvelles « Le Feu qui s’ouvre la nuit » de Kemel Tokaïev, l’une des figures marquantes du développement de la littérature kazakhe.

En 2023, une conférence internationale consacrée au 100e anniversaire de Kemel Tokayev et au 115e anniversaire de Mir Djalal Pachayev s'est tenue à Bakou.

Le problème de la baisse de la profondeur de la mer Caspienne devient de plus en plus urgent. Comment l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan coordonnent-ils leurs actions sur ce sujet ?

Malheureusement, la mer Caspienne est aujourd'hui confrontée à de graves problèmes environnementaux. L'un des plus urgents est la baisse de la profondeur, une baisse rapide du niveau de l'eau qui représente une menace à la fois écologique et économique. Lors du VIe Sommet de la mer Caspienne en 2022, j'ai soulevé la question de la violation de l'équilibre écologique de la mer Caspienne. Malheureusement, depuis, la situation n'a fait qu'empirer. Le niveau de l'eau de la mer Caspienne baisse rapidement, et les raisons ne sont pas uniquement liées au changement climatique.

Dans le contexte actuel, il est crucial d'établir une coopération étroite entre tous les pays riverains de la mer Caspienne, d'échanger activement des informations scientifiques et d'élaborer des mesures coordonnées pour en atténuer les conséquences.

La baisse du niveau de la mer Caspienne et les changements écologiques qui en découlent menacent la biodiversité et la durabilité de l'écosystème, ce qui rend nécessaire la prise de mesures coordonnées pour protéger la nature et rétablir l'équilibre écologique.

En outre, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et les autres États riverains de la mer Caspienne peuvent et doivent promouvoir activement les initiatives de protection de la mer Caspienne sur les plateformes régionales et internationales. Face à la croissance des risques environnementaux transnationaux, la mer Caspienne devient non seulement un bassin hydrographique, mais aussi un symbole de notre responsabilité partagée et de la nécessité d'une action commune.