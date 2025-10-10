Le président Ilham Aliyev : Les relations entre le Tadjikistan et l’Azerbaïdjan se développent sans cesse
Bakou, 10 octobre, AZERTAC
Prenant la parole lors de la réunion restreinte du Conseil des chefs d’État de la CEI à Douchanbé, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a souligné le développement sans cesse des relations bilatérales entre le Tadjikistan et l’Azerbaïdjan.
Le chef de l’État a déclaré : « Je tiens à souligner le développement constant des relations bilatérales entre le Tadjikistan et l’Azerbaïdjan. Elles reposent sur la fraternité, l’amitié, le soutien mutuel et ont un grand potentiel de développement ».
