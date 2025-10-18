Le président Ilham Aliyev : Les relations politiques entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan sont caractérisées par une confiance mutuelle

Bakou, 18 octobre, AZERTAC

Les relations politiques entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan se distinguent aujourd'hui par leur grande force et leur confiance mutuelle.

C’est ce qu’a déclaré le président de la République Ilham Aliyev, dans une interview accordée à l'agence « Kazinform » du Kazakhstan.

Le chef de l'État a indiqué : « Au cours des dernières décennies, nous avons établi les relations de partenariat stratégique et d'alliance, sur la base de la fraternité historique, de l'amitié et du soutien mutuel entre nos peuples, de la base solide d'une identité turque commune, de traditions culturelles et de valeurs spirituelles similaires ».