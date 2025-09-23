Le président Ilham Aliyev : Les valeurs morales communes figurent parmi les principaux facteurs qui déterminent les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arabie saoudite
Bakou, 23 septembre, AZERTAC
« Les valeurs morales communes, les origines religieuses et culturelles ainsi que l’amitié solide qui unissent nos peuples frères figurent parmi les principaux facteurs qui déterminent les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arabie saoudite », lit-on dans le message de félicitations adressé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, au Gardien des Deux Saintes Mosquées, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, à l’occasion du Jour de la Proclamation du Royaume, fête nationale de l’Arabie saoudite.
« Le niveau actuel de nos relations fondées sur la confiance et le soutien mutuels avec l’Arabie saoudite, notre partenaire fiable, nous réjouit », souligne le président de la République dans son message.
