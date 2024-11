Le président Ilham Aliyev : L’ICAPP s’est imposée comme une plateforme de coopération prestigieuse et prometteuse

Bakou, 22 novembre, AZERTAC

« L’ICAPP, qui regroupe plus de 350 partis politiques à travers l’Asie et l’Océanie, s’est imposée, au cours de ses 24 années d’activité, comme une plateforme prestigieuse et prometteuse de coopération. Elle constitue un lieu où les questions urgentes d’importance universelle et mondiale sont débattues, et où des échanges de vues et d’expertise sont menés avec la participation de représentants gouvernementaux de haut niveau, de figures socio-politiques reconnues et d’experts qualifiés », lit-on dans la lettre du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, aux participants de la 12e Assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP).

La lettre indique que l’ICAPP rassemble une multitude de partis politiques et apporte une contribution significative au renforcement de la compréhension mutuelle et de la confiance entre les pays et les peuples d’Asie.

« La 12e Assemblée générale de l’ICAPP est consacrée à une question d’une grande importance pour l’humanité. Le thème « Une quête de paix et de réconciliation » aborde l’un des enjeux les plus cruciaux et des priorités stratégiques auxquels les peuples et les Etats sont confrontés sur fond de réalités actuelles, notamment les troubles politico-militaires, les conflits armés et les confrontations intenses », a souligné le président azerbaïdjanais dans sa lettre.