Le président Ilham Aliyev : L’organisation à Khankendi du 3e Forum urbain national revêt une signification particulière

Bakou, 15 octobre, AZERTAC

« L’organisation du 3e Forum urbain national dans la ville de Khankendi revêt une signification particulière », note le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message adressé aux participants au 3e Forum urbain national d’Azerbaïdjan.

Le chef de l’État souligne que Khankendi, longtemps restée sous occupation, est aujourd’hui devenue un symbole de paix, de restauration et de renouveau.

« Les projets d’infrastructure mis en œuvre à Khankendi assurent le développement urbain conforme au concept de ville moderne, intelligente et innovante », a déclaré le président de la République.