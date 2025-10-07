Le président Ilham Aliyev : L’une des conclusions importantes du sommet de Washington est l’ouverture du corridor de Zenguézour

Bakou, 7 octobre, AZERTAC

L’une des autres conclusions importantes du sommet de Washington est l’ouverture du corridor de Zenguézour.

C’est ce qu’a déclaré Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, dans son discours lors du 12e Sommet du Conseil des chefs d’Etat de l’Organisation des Etats turciques.

« Le corridor de Zenguézour revêt une importance majeure en tant que nouvelle artère de transport et second itinéraire à la fois dans le cadre du Couloir médian et du Corridor Nord-Sud », a ajouté le président de la République.