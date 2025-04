Le président Ilham Aliyev : Nous avons joué un rôle important dans la construction de ponts entre le Sud global et le Nord global

Bakou, 9 avril, AZERTAC

« Lors de la COP, une autre réalisation importante a été l’accord sur la mise en fonctionnement du marché du carbone. Cette question n’avait pas été résolue depuis au moins dix ans. Elle a donc été réglée en Azerbaïdjan grâce à notre présidence, grâce à la confiance qui nous a été accordée », a affirmé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son discours lors du forum international intitulé « Vers un nouvel ordre mondial » à l’Université ADA.

« Et bien sûr, nous avons également joué un rôle important dans la construction de ponts entre le Sud global et le Nord global. C’était l’un des objectifs importants que nous nous étions fixés. Ainsi, la manière dont nous avons géré le COVID, la manière dont nous avons accueilli la COP, d’ailleurs, nous en assurerons la présidence jusqu’à la fin de l’année, ainsi que nos contacts bilatéraux avec les pays africains démontrent clairement notre programme. Et nous constatons une réaction très positive à nos efforts dans de nombreux pays africains. Notre politique étrangère en matière de renforcement des liens avec les pays africains est donc désormais définie et approuvée par moi-même », a ajouté le président azerbaïdjanais.