Le président Ilham Aliyev : Nous devons être certains qu’il y aura besoin de notre gaz en Europe

Bakou, 4 avril, AZERTAC

« Nous devons être certains qu’il y aura besoin de notre gaz en Europe, qui est notre principal marché pour de nombreuses années encore », a souligné le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, lors de la 11ème réunion ministérielle du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional et de la 3ème réunion ministérielle du Conseil consultatif sur l’énergie verte.

Le chef de l’État a ajouté : « Sans cette garantie, les investisseurs n’investiront pas, et le pays n’investira pas non plus. Il en résultera donc une importante pénurie de gaz naturel. Nos réserves sont connues. Nous attendons une nouvelle production provenant de nouveaux gisements cette année. »