Le président Ilham Aliyev : Préserver la pureté de la langue azerbaïdjanaise devrait être le devoir de chaque citoyen azerbaïdjanais
Bakou, 3 novembre, AZERTAC
« Préserver la pureté de la langue azerbaïdjanaise devrait être le devoir de chaque citoyen azerbaïdjanais », a dit le président de la République Ilham Aliyev, dans son allocution lors d’une réunion dédiée au 80e anniversaire de l’Académie nationale des sciences d’Azerbaïdjan.
« L’État, les scientifiques, les linguistes, les écrivains, les poètes, les journalistes et les acteurs politiques devraient accorder une très grande attention à cette question », a souligné le chef de l’Etat.
