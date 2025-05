Le président Ilham Aliyev : Toute la vie et toutes les activités du Leader national ont été consacrées au peuple et à l'État azerbaïdjanais

Bakou, 10 mai, AZERTAC

« Toute la vie et toutes les activités du Leader national ont été consacrées au peuple et à l'État azerbaïdjanais, et l'Azerbaïdjan d'aujourd'hui est le produit de sa vie », a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son discours lors de la cérémonie d’inauguration du Centre du mougham d’Aghdam.

« C’est après l’arrivée au pouvoir du Leader national en Azerbaïdjan en 1993 que notre pays s’est engagé sur la voie du développement », a souligné le chef de l’Etat.