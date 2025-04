Le président Ilham Aliyev, accompagné de Mehriban Aliyeva, visite le centre de loisirs « Sea Breeze » MIS A JOUR

Bakou, 18 avril, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, accompagné de la première dame Mehriban Aliyeva et de membres de sa famille, s’est rendu le 18 avril sur le site du centre de loisirs « Sea Breeze » à Bakou, où il a pris connaissance des projets en cours et de ceux qui sont prévus pour les années à venir.

Le fondateur de la société « Agalarov Development », Emin Agalarov, a tout d’abord fourni au président de la République et à la première dame des informations concernant le projet « Park Residences 2 » récemment mis en service dans le complexe Sea Breeze.

Il a été indiqué que dix immeubles de sept étages, comprenant au total 1 260 appartements, avaient été construits dans le cadre de ce projet. Afin d’assurer le confort des résidents, une infrastructure moderne a été mise en place, avec des piscines, des zones de détente, ainsi que d’importants travaux de végétalisation menés sur le site. Dans le cadre de la COP29 organisée en Azerbaïdjan, le complexe « Sea Breeze » a accueilli près de 4 000 invités, dont la majorité a été logée précisément dans les bâtiments du projet « Park Residences 2 ».

Ensuite, le président Ilham Aliyev a été informé du plan général du centre « Sea Breeze » ainsi que des projets déjà réalisés dans le cadre de ce développement.

Une attention particulière a été accordée aux travaux d’aménagement paysager, près de 10 millions de plantes et d’arbres ont été plantés, portant la superficie totale des zones vertes à 300 hectares.

Situé au bord de la mer Caspienne, à seulement 30 minutes du centre de Bakou, le complexe « Sea Breeze » s’étend sur une superficie de 500 hectares. Plus de 1,5 million de mètres carrés de biens immobiliers résidentiels et commerciaux y ont été développés et mis en service. Plus de 150 hectares ont été réservés aux zones de loisirs, aux parcs et aux plages.

Les principaux projets de Sea Breeze, situé le long du littoral, contribueront à renforcer le potentiel touristique du pays et rendront l’Azerbaïdjan encore plus attractif sur le plan touristique à l’avenir.