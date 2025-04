Le président Ilham Aliyev accorde une interview à la chaîne de télévision chinoise CGTN MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 27 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a accordé, à Pékin, une interview à la chaîne de télévision chinoise CGTN (China Global Television Network).

L’interview a été diffusée sur cette chaîne de télévision le 25 avril.

L’AZERTAC présente l’interview.

La journaliste Liu Xin : Votre Excellence, Monsieur le Président Aliyev, bienvenue dans l’émission « Leaders Talk ».

Le président Ilham Aliyev : Merci.

- C’est un grand honneur de vous recevoir à nouveau dans notre émission. C’est la première visite d’État en Chine depuis six ans.

La dernière fois, vous aviez qualifié votre déplacement, ou plutôt les relations bilatérales, de très bonnes.

Alors, si je vous demandais d’utiliser un adjectif pour décrire votre visite et les liens bilatéraux aujourd'hui, que diriez-vous ?

- Maintenant, je dirais qu'elles sont excellentes. Oui, vous avez raison. C’est ma première visite en six ans. Mais entre-temps, j’ai eu l’occasion de rencontrer le président Xi Jinping à plusieurs reprises. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était en juillet dernier, à l’occasion d’un événement international, où nous avons adopté une Déclaration sur le Partenariat stratégique. Cela a marqué donc une étape très importante dans notre coopération, car elle a permis de porter nos relations à un niveau supérieur. Aujourd’hui, bien que moins d’un an se soit écoulé depuis notre dernière rencontre, nous avons signé avec le président Xi Jinping une Déclaration sur le Partenariat stratégique global. Nous avons donc porté nos relations encore plus haut. En parallèle, 20 autres documents ont été signés, couvrant un large éventail de domaines. Je dirais donc que les relations, ainsi que la visite, sont excellentes. Je suis très satisfait des résultats. D’abord, je suis très honoré que le président Xi Jinping m’ait invité à effectuer une visite d’État en Chine. L’atmosphère, l’hospitalité, l’amitié, ainsi que l’essence de nos discussions, ont été vraiment très encourageantes. Nous avons porté nos relations à un niveau très élevé.

- Félicitations pour cela, d’ailleurs.

- Merci.

- Mais avez-vous remarqué quelque chose de différent cette fois-ci ? Quelque chose qui vous ait particulièrement marqué sur le plan personnel ?

- Aujourd'hui, lors de mes réunions avec la direction chinoise, j'ai souligné qu'à chaque fois que je viens en Chine, je constate un développement constant. Je vois beaucoup de nouveaux projets d'infrastructure, de nouveaux bâtiments, de magnifiques villes. J'ai félicité mes amis pour les réalisations extraordinaires dans le développement social et économique, ainsi que pour l'activité de la Chine sur la scène internationale. Venir ici est toujours un grand plaisir. Je suis déjà venu ici de nombreuses fois. Ma première visite en Chine remonte à 2005. Au cours de ces 20 dernières années, j’ai été témoin du développement rapide et de la transformation extraordinaire du pays. Ce que l’on peut voir, ce que je lis sur les performances économiques et les informations que je reçois montrent clairement que votre pays est sur la bonne voie. Félicitations pour cela.

- Merci. Récemment, lors de votre participation à un forum international, vous avez déclaré : « C’est une étape très importante dans les relations bilatérales entre la Chine et l’Azerbaïdjan, car avoir un format de partenariat stratégique avec un grand pays comme la Chine est d'une extrême importance pour nous. »

J’aimerais vous interroger un peu plus à ce sujet, maintenant que vous avez porté cette relation à un partenariat stratégique global. Que signifie concrètement cela pour les liens bilatéraux, et qu’est-ce que cela implique spécifiquement pour le peuple azerbaïdjanais ?

- Tout d’abord, si vous regardez le texte de la Déclaration conjointe sur le Partenariat stratégique global, vous verrez l'agenda large des relations bilatérales. Nos pays font preuve de solidarité et d’amitié sur les questions d'intérêt national. Nous soutenons fermement la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun. Nous soutenons fermement la politique d’ « Une seule Chine ». Nous avons été parmi les premiers pays à dénoncer publiquement et ouvertement les élections illégales à Taïwan. Une autre partie de la Déclaration couvre un large éventail de questions, couvrant le commerce, les transports, les contacts entre peuples, le partenariat humanitaire, et, bien sûr, c’est notre initiative commune. La substance de ce document est donc très importante. Ainsi, signer une déclaration avec un tel pays est vraiment une réalisation importante pour l’Azerbaïdjan. Je peux vous dire que l’Azerbaïdjan a signé la Déclaration sur le Partenariat stratégique avec de nombreux pays de notre région et aussi avec certains pays européens, mais la Chine est la plus puissante parmi eux. C’est pourquoi, je pense que l’importance extrême de ce document est, une fois de plus, évidente.

- Vous et le président Xi entretenez des relations très profondes. Vous vous êtes rencontrés à de nombreuses reprises. Comment interagissez-vous habituellement l'un avec l'autre, et comment le trouvez-vous en tant que dirigeant d'État ?

- Nous entretenons des relations très amicales. Lors d’une rencontre, il m’a qualifié de bon ami de la Chine. Cela a été une sorte de récompense pour moi. J’apprécie toujours de le rencontrer et de discuter avec lui de manière très sincère et ouverte. Nous avons consacré beaucoup de temps à nos négociations, puis nous avons continué à échanger pendant le déjeuner officiel. Nous avons abordé de nombreux domaines, notamment la stabilité régionale, la sécurité et les relations internationales. Pour moi, il est toujours important de connaître sa position, lorsque nous partageons des points de vue sur différents sujets, car c’est un homme d'État très expérimenté, une personne que je respecte profondément, une personne qui possède une connaissance très approfondie et une position très ferme en ce qui concerne les intérêts nationaux de la Chine et la manière dont il aborde les affaires mondiales en général. Comme vous le savez probablement, l’Azerbaïdjan a rejoint plusieurs initiatives du président Xi Jinping en matière de développement, de sécurité et de civilisation. Nous partageons son point de vue. Nous avons été parmi les premiers pays à soutenir ouvertement et à rejoindre l’initiative « la Ceinture et la Route », et nous avons réalisé de nombreux projets d'infrastructure sur notre sol. C’est donc vraiment toujours un plaisir de le rencontrer. Il est le leader de l’un des pays les plus puissants du monde, mais c’est une personne très modeste et amicale. Il crée une atmosphère où l’on a l’impression de parler avec un vieil ami.

- C’est très agréable à entendre. Aujourd’hui, j’ai regardé les informations et j’ai entendu son extrait original lors de sa rencontre avec vous dans le Grand Palais du peuple. J’ai été très impressionné par ce qu’il a mentionné concernant les aspirations originelles sur la fondation des relations diplomatiques entre les deux pays. Et à ce sujet, nous devons évoquer votre défunt père, qui a joué un rôle très important dans l’établissement des relations amicales et visionnaires, je dirais, avec la Chine. À l’époque, la Chine n’avait pas encore amorcé son essor économique. Que lui auriez-vous dit, à votre défunt père, en voyant les changements que vous avez observés et en voyant le niveau des relations que ces liens bilatéraux ont atteint ?

- Vous avez tout à fait raison. Il a joué un rôle important dans l’établissement des relations entre nos deux pays, fondées sur des bases solides. Lorsqu’il est devenu président, l’une de ses premières visites, je crois environ un an plus tard, a été en Chine.

- Au début des années 1990.

- Oui, c'était, je pense, en 1994. Et c’est à ce moment-là que nous avons jeté les fondements de ces relations. Son héritage est précieux pour nous tous. Nous suivons son chemin, y compris dans nos priorités en matière de politique étrangère. Parmi ces priorités, la Chine occupe une place particulière. Bien entendu, au cours des vingt dernières années, le monde a changé, l’Azerbaïdjan a changé. Mais les priorités, elles, n’ont pas changé.

Je pense que s’il pouvait voir depuis le ciel où nous en sommes aujourd’hui, il serait fier de l’Azerbaïdjan et des relations entre la Chine et l’Azerbaïdjan.

- Vous évoquez les réformes initiées par votre père. Vous avez également commencé à mettre en œuvre des réformes d’envergure. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez accompli à ce jour, notamment le fait que le pays a dépassé le simple export de ressources pour développer des industries modernes et vertes ? Que pourriez-vous nous dire à ce sujet ? Et quel rôle la Chine a-t-elle joué à cet égard ?

- Eh bien, l’exemple de la Chine, sa modernisation et ses réformes sont une source d'inspiration pour de nombreux pays. Tout dépend de la manière dont les pays utilisent cette expérience, et de la capacité des dirigeants à tirer des enseignements positifs de l’expérience d’autres nations. Je peux vous dire que le chemin de progrès de la Chine nous a beaucoup inspirés.

En ce qui me concerne, mon objectif principal, lorsque j’ai pris mes fonctions, était de préserver la stabilité politique et sociale du pays. À l’époque, le pays était très pauvre. Bien entendu, nous faisions l’objet de tentatives d’influence, d’ingérences dans nos affaires intérieures, venant de divers cercles occidentaux. Dans ces circonstances, préserver la stabilité politique, la sécurité et la sûreté était la priorité numéro un, car je savais parfaitement que sans cela, nous ne pourrions pas nous développer. Et cela a été le cas.

Ensuite, nous avons commencé à bâtir une économie forte. Aujourd'hui, la dette extérieure de l'Azerbaïdjan représente moins de 7 % du PIB. Nos réserves de change sont quatorze fois supérieures à notre dette extérieure. Nous avons réduit le chômage et la pauvreté à un niveau de 5 %. Nous avons diversifié notre économie. Comme vous l'avez mentionné, l'agenda vert est l'une de nos principales priorités. Et la Chine joue un rôle très important dans ce domaine, car les panneaux solaires installés en Azerbaïdjan sont fabriqués en Chine.

- J’ai entendu cela. Vous en parliez, et je suis vraiment heureuse que l’énergie verte soit un nouveau domaine porteur. J’aimerais en savoir un peu plus, par exemple, comment pensez-vous que les deux pays pourraient libérer un plus grand potentiel en matière de coopération dans le domaine de l’énergie verte ? Quelles améliorations concrètes cela apportera-t-il au peuple azerbaïdjanais ?

- Pour l’instant, les entreprises chinoises travaillent en tant que sous-traitants avec les sociétés qui investissent dans l’énergie verte en Azerbaïdjan. Jusqu’à présent, les contrats que nous avons signés, et qui sont actuellement en phase de mise en œuvre, nous permettront d’atteindre une capacité de 6 500 mégawatts d’énergie renouvelable d’ici 2030. À titre de comparaison, la capacité totale installée de l’Azerbaïdjan est de 8 000 mégawatts. Ainsi, en cinq ans, nous aurons presque doublé notre capacité électrique actuelle. Sur ce volume, 6 000 mégawatts proviendront du solaire et de l’éolien, et 500 mégawatts de l’hydroélectrique. Ce sera essentiel pour nous, car nous cesserons largement d'utiliser le gaz naturel pour produire de l’électricité. Nous aurons ainsi une électricité provenant des énergies renouvelables, et nous pourrons exporter le gaz naturel vers les marchés internationaux, ce qui, bien entendu, générera d’importants profits. Parallèlement, nous conserverons l’énergie nécessaire pour nos besoins intérieurs. Nous avons déjà acheté 160 bus électriques, qui circulent actuellement dans les rues. Tout le monde en est très satisfait. Nous en avons également commandé 200 autres. Et, surtout, cette année, nous espérons lancer la production conjointe de bus électriques BYD en Azerbaïdjan, avec une capacité de 500 bus par an. Notre plan est de convertir entièrement les transports publics de Bakou à l’électrique, puis de faire de même dans toutes les autres villes du pays. Nous avons donc une opportunité unique de coopérer de manière bilatérale dans le domaine des énergies renouvelables, car cela s’inscrit pleinement dans notre stratégie et dans votre agenda.

- Et la signature aujourd’hui du Partenariat stratégique slobal donnera un nouvel élan politique à ce type d’initiatives.

- Exactement.

- Vous savez, Monsieur le Président, nous discutons depuis un moment, et j’ai un peu soif. Nous avons du thé juste à côté.

- Je comprends ce que vous voulez dire.

- Cela fait un moment que je le regarde. Alors, à votre santé.

- À votre santé.

- Ah, d’accord, à votre santé. C’est un réel plaisir. C’est la première fois que je goûte du thé azerbaïdjanais.

- Ah, vraiment ?

- Oui, et la tasse est si belle. J’aimerais savoir ce que c’est.

- Oui, c’est un verre national. Vous savez, la forme ressemble, je pense, à une poire. En réalité, cette forme sert à conserver la chaleur, car nous buvons généralement le thé très chaud.

- Très chaud, je vois.

- Ainsi, il ne refroidit pas. Cette forme permet de garder la partie inférieure chaude.

- Je comprends. Cela ajoute certainement au goût.

- Mais j’ai remarqué qu’en Chine, le thé est servi moins chaud. Est-ce vrai ?

- Chez nous aussi, le thé est servi très chaud. Il se peut que, comme vous étiez une invitée, ils n’aient pas servi le thé brûlant pour éviter que cela ne vous incommode. Car ils font preuve de beaucoup de délicatesse et de prudence. Mais en ce qui concerne le thé, nous avons de nombreuses similitudes. Par exemple, nous aimons tous boire du thé, mais avec des saveurs différentes. Et cela nous amène, si vous me permettez, à beaucoup de sujets. Vous savez, par exemple, je pourrais parler de l’ancienne Route de la Soie. Ou bien nous pourrions évoquer les échanges entre les peuples, le tourisme. Je sais que votre pays, depuis un an déjà, a supprimé unilatéralement l’obligation de visa pour les touristes chinois. À présent, lors de cette visite, aimeriez-vous partager avec nous les toutes dernières actualités ?

- Oui, c’est une excellente nouvelle, car aujourd’hui nous avons signé un régime totalement exempt de visa pour tous les passeports, y compris les passeports ordinaires. Nous sommes très reconnaissants envers nos amis chinois pour avoir fait ce geste réciproque. Comme vous l’avez justement mentionné, l’année dernière, nous avons unilatéralement levé l’obligation de visa pour les citoyens chinois. C’était la première fois.

- La première fois que l’Azerbaïdjan fait cela pour un autre pays ?

- La première fois unilatéralement.

- La Chine a bénéficié d'un traitement vraiment spécial.

- Oui, c'est vrai. Oui, exactement. Habituellement, nous avons procédé sur une base bilatérale. Mais dans ce cas, nous l'avons fait unilatéralement pour démontrer notre amitié et notre ouverture. Nous avons également discuté aujourd'hui de l'augmentation du nombre de vols. Aujourd'hui, nous avons, je pense, six ou sept vols par semaine. Et sachant que nous avons presque doublé le nombre de visiteurs en provenance de Chine l'année dernière après la levée du régime de visa, nous espérons que ce nombre continuera de croître. Aujourd'hui, j'ai appris que 150 millions de Chinois voyagent à l'étranger. Lors d'une de mes rencontres, j'ai dit que si seulement 1 % venait en Azerbaïdjan, ce serait déjà suffisant pour nous. Bien sûr, nous voulons développer notre secteur touristique. Nous avons des avantages géographiques – la mer Caspienne, des stations de ski, des forêts et des rivières, et même des zones semi-désertiques. Chacun peut y trouver un endroit où se divertir, sans oublier une très bonne cuisine et un peuple hospitalier. Nous devons simplement nous présenter, faire une présentation de notre pays, et éliminer les régimes de visa avec les pays amis. C'est un jour historique aujourd'hui, et une très bonne nouvelle pour les citoyens azerbaïdjanais, car ils pourront simplement acheter un billet et venir en Chine.

- Mais qu’en est-il de l'autre sens ? Quelle est l'importance pour les Azerbaïdjanais ou d’autres personnes voyageant via l’Azerbaïdjan de venir en Chine, de voir les choses par eux-mêmes, de venir étudier, travailler ? En fait, je connais un jeune homme qui est venu en Chine grâce à la Route de la Soie pour un camp d'été. Il est resté, et maintenant, il poursuit un doctorat. Il a trouvé un nouvel avenir pour lui-même. Alors, qu’en est-il de l'autre sens ?

- Oui, bien sûr. Nous souhaitons que davantage d’Azerbaïdjanais visitent la Chine — qu'ils voyagent, étudient, et travaillent. Aujourd'hui, nous avons également discuté de notre coopération dans le domaine de l'éducation. Nous avons plus de 100 étudiants des deux pays étudiant dans nos pays.

- C’est trop peu.

- Mais c’est trop peu, en effet. Je suis certain que leur nombre devrait augmenter, surtout compte tenu du potentiel en matière de développement technologique, en particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle. Nous voulons être en phase avec la tendance mondiale. Je pense qu’il existe une grande opportunité pour accueillir un plus grand nombre d’étudiants azerbaïdjanais ici. Je pense qu’il serait judicieux de réfléchir à la fondation d’une Université sino-azerbaïdjanaise en Azerbaïdjan. Nous sommes donc actuellement en phase d’évaluation de cette opportunité. De toute façon, plus les gens voyagent, plus ils découvrent la culture, les peuples, et plus les liens entre les pays deviennent étroits. Car oui, nous prenons des décisions politiques. Nous sommes des partenaires stratégiques. Nous sommes amis en tant que dirigeants et en tant que gouvernements. Mais il est nécessaire que les peuples soient plus proches et qu'ils soient également amis.

- Absolument. Et pas seulement pour que les gens voyagent, mais aussi pour les frets. Et l’Azerbaïdjan va… Laissez-moi prendre une autre gorgée. C’est vraiment bon. Et avec un peu de lime, de citron, je suppose, et un peu de sucre, cela doit être encore meilleur. Donc, nous en aurons probablement davantage. Au fait, ceux-ci viennent d’Azerbaïdjan.

- Oui, je sais.

- Le thé azerbaïdjanais, avec un goût différent.

- Et l’eau minérale, aussi en provenance d’Azerbaïdjan, est très bonne, d’ailleurs.

- C’est celle-ci ?

- Oui, elle est très bonne pour la santé.

- Istissou ?

- Istissou. Cela signifie « eau thermale ». Elle provient d’une source qui est presque chaude.

- Très bien. Je suis sûr que les Chinois vont jeter un œil à leurs comptes Taobao ou JD pour voir : « Puis-je le trouver ? » Mais, oui, vraiment, je veux dire, en termes de transport des marchandises, l’Azerbaïdjan a fait de grands progrès avec la Chine. La Chine est l’un des cinq premiers partenaires commerciaux de l’Azerbaïdjan.

- Déjà dans le top quatre.

- D’accord, ça grimpe. Et la Chine est le plus grand exportateur, ou la première source d’importation.

- Exactement.

- Alors, comment voyez-vous le commerce électronique sous l’égide de la Route de la Soie, vous savez, la connectivité des infrastructures, le transport des marchandises ? Qu’est-ce que cela va apporter aux peuples et aux entreprises des deux côtés ?

- Oui, ce que vous dites est absolument important, car la Chine est vraiment le partenaire numéro un pour les importations et le quatrième partenaire pour le volume des échanges commerciaux. Nous avons ouvert six maisons de commerce d’Azerbaïdjan en Chine. Nous avons déjà commencé à exporter du vin en Chine. Nous voulons avoir une plus grande part de votre marché. En ce qui concerne la Route de la Soie, pour nous, cette initiative n’est pas seulement une sorte de route de transit. Nous voulons créer des entreprises le long de cette route, car notre situation géographique est avantageuse. Nous sommes situés le long des corridors de transport Est-Ouest et Nord-Sud. En ce qui concerne la connectivité, nous avons déjà construit toute l'infrastructure : chemins de fer, ports maritimes, autoroutes, huit aéroports internationaux. Nous avons l’une des plus grandes entreprises de fret aérien à l’échelle mondiale. Notre objectif est de créer des entreprises le long de cette route. Bien sûr, nous comptons sur les entreprises chinoises. Il y a moins d’une semaine, lors d’un forum d’affaires, différentes entreprises des deux pays ont signé avec l’Azerbaïdjan des accords d’investissement d’une valeur de plus de 300 millions de dollars. J’ai dit aujourd’hui à mes confrères que pour nous, c’est un bon chiffre. Mais je pense qu’il peut être plus grand.

- Avez-vous un chiffre en tête ? Dans deux ans, cinq ans ?

- Je veux parler de milliards, et je pense que c’est tout à fait réaliste. Notre objectif actuel concerne les énergies renouvelables, les transports et la fabrication. Nous disposons d’une main-d'œuvre qualifiée, d’une population en croissance, d’un marché en expansion. Faire des affaires en Azerbaïdjan, du point de vue des taxes et des exigences légales, est très facile - il y a de nombreuses incitations. Je pense que nous devons simplement rapprocher les parties et transmettre plus d’informations sur les opportunités d'affaires en Azerbaïdjan aux entrepreneurs chinois.

- Eh bien, l'Azerbaïdjan, comme vous l'avez mentionné, est l'un des premiers pays à avoir soutenu publiquement l'initiative de « la Ceinture et la Route », et cette initiative entre dans sa deuxième décennie, avec beaucoup encore à accomplir. Quelle est votre vision pour l'avenir ?

- Nous avons déjà établi une coentreprise avec nos voisins pour rendre le passage des cargaisons beaucoup plus facile et rapide. Aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne l'infrastructure de transport et les réformes administratives dans nos douanes, y compris la numérisation, le temps de transit des cargaisons de la Chine vers la mer Noire via l'Azerbaïdjan ne prend que de 10 à 12 jours. L'année dernière, nous avons enregistré une croissance de 86 % du transport en transit entre la Chine et l'Azerbaïdjan. Comme je l'ai dit aujourd'hui, ce n'est que le début. Les routes de transport via l'Azerbaïdjan seront, je pense, parmi les plus sûres, les plus courtes et les plus attrayantes parmi les autres routes actuellement disponibles.

- Je vous souhaite bonne chance pour cela. Et je suis convaincu que les entreprises chinoises discerneront les avantages que l'Azerbaïdjan a à offrir. L'Azerbaïdjan est situé à un emplacement stratégique, au carrefour de l'Europe et de l'Asie, et c'est un point de connexion essentiel pour l'Asie centrale et l'ouest de la Chine également. Comment percevez-vous les avantages et le rôle que l'Azerbaïdjan souhaite jouer dans cette région, et que souhaitez-vous faire pour promouvoir la paix et la prospérité régionales du point de vue de votre pays ?

- Vous avez tout à fait raison. Nous sommes situés entre l'Asie et l'Europe, et entre le Nord et le Sud, donc les deux corridors de transport traversent l'Azerbaïdjan. Mais pour devenir un véritable pays de transit important, il faut entretenir de bonnes relations avec ses voisins et avec les voisins de ses voisins. C'est ce que nous essayons de faire. Et je pense que nous y sommes parvenus.

- Vous parlez des voisins et des voisins des voisins, ce qui est très important, car l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est une plateforme régionale très importante et dont de plus en plus de pays rejoignent les rangs, l'Azerbaïdjan est un partenaire de dialogue, et cette année, la Chine assume officiellement la présidence tournante. Comment voyez-vous le rôle d'une organisation de ce type pour la région et potentiellement pour la région élargie, et comment percevez-vous la pertinence de l'esprit de Shanghai ? Et je vais le formuler ici, ce qui signifie confiance mutuelle, bénéfice mutuel, égalité, consultation, respect de la diversité des civilisations et poursuite du développement commun.

- Tout ce que vous avez mentionné fait partie de notre politique et de notre agenda. L'Azerbaïdjan est un fort partisan du multilatéralisme. Bien sûr, nous voulons être plus proches de l'Organisation de coopération de Shanghai. Le président Xi Jinping m'a invité à participer au sommet. Donc, je reviendrai en Chine dans quelques mois.

- Oh, merci de nous en informer.

- Oui, et je pense que cela serait bénéfique pour l'organisation et pour l'Azerbaïdjan si nous étions plus proches, car nous nous trouvons du côté occidental de la mer Caspienne. En même temps, nous sommes le pays du Caucase du Sud avec des liens politiques solides et des projets d'infrastructure de transport. En tant que partenaires stratégiques de la Chine, bien sûr, je pense qu'il y a de nombreuses opportunités pour travailler sous l’égide de l'Organisation de coopération de Shanghai.

- Vous êtes également membre du Sud global, qui est une force très importante dans le monde actuel. Comment voyez-vous le potentiel pour la Chine et des pays comme l'Azerbaïdjan de se rapprocher et de travailler ensemble dans des arènes multilatérales ? Parce que nous sommes confrontés à beaucoup d'unilatéralisme, de tendances unilatéralistes. Quel genre de potentiel, quel genre de rôles pouvons-nous jouer ensemble ?

- Je pense que nous devons être proactifs. Je pense que nous devons continuer à être proactifs. L'Azerbaïdjan est un membre actif du Sud global. Nous l'avons démontré, non seulement à travers notre présidence du Mouvement des non-alignés, mais aussi par celle de la COP29. En tant que président de la COP29, nous avons organisé une conférence COP29, où j'ai personnellement défendu avec force les intérêts du Sud global et soulevé la préoccupation des pays du Sud global concernant la menace existentielle que représente le changement climatique pour certains pays.

Et nous, en Azerbaïdjan, considérons la Chine comme un leader du Sud global.

C’est donc un rôle particulier que la Chine joue, unissant les pays, en particulier autour des principes du Mouvement des non-alignés, les « principes de Bandung », qui reflètent tout ce que vous avez dit, plus la souveraineté, l'intégrité territoriale, la non-ingérence dans les affaires internes, l'égalité, le multilatéralisme, et l'absence de domination par un pays ou un groupe de pays. C'est un principe qui nous est très cher, et nous le défendons en protégeant nos intérêts nationaux et en étant un membre très actif de la communauté internationale.

- Merci beaucoup, le Président Aliyev.

- Merci.

- Ça a été un grand plaisir. Merci.

- Merci.