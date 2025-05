Le président Ilham Aliyev accorde une interview à l’agence VNA

Bakou, 6 mai, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a accordé une interview à l’agence VNA (Vietnam News Agency) de la République socialiste du Vietnam.

L’AZERTAC présente l’interview dans son intégralité.

- Les 7 et 8 mai 2025, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien, To Lam, effectuera une visite d'État en République d'Azerbaïdjan. Comment évaluez-vous l'état actuel des relations bilatérales et de la coopération entre nos deux pays ?

- Tout d'abord, je tiens à souligner que l'Azerbaïdjan et le Vietnam entretiennent des relations amicales qui remontent à plus d'un demi-siècle. En 1959, le président de la République démocratique du Vietnam, Hô Chi Minh, a effectué une visite en République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. En 1983, le Leader national azerbaïdjanais, Heydar Aliyev, alors premier vice-président du Conseil des ministres de l'URSS, s'est déplacé au Vietnam. Ces visites marquantes ont incontestablement jeté les fondements solides du développement de la coopération entre nos pays.

Ma visite d'État dans votre pays en 2014 et la visite officielle du président de la République socialiste du Vietnam, M. Truong Tan Sang, en République d'Azerbaïdjan en 2015 ont ouvert un nouveau chapitre dans les relations entre nos États et ont donné de l’élan à leur développement. Dans le cadre de la visite du président Truong Tan Sang en Azerbaïdjan, s'est tenu le premier forum d'affaires azerbaïdjano-vietnamien, auquel ont participé, outre des représentants du gouvernement, des représentants des secteurs du pétrole et du gaz, de l'énergie, de la construction, de l'information et de la communication, des finances, de l'industrie, du commerce, du tourisme, des transports, de l'industrie pharmaceutique et d'autres sphères.

La Commission intergouvernementale azerbaïdjano-vietnamienne pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique a été fondée afin de développer la coopération dans divers domaines et d'identifier de nouveaux axes d'interaction. Elle constitue une plateforme importante pour un dialogue régulier et la mise en œuvre efficace d’initiatives conjointes.

Des consultations politiques sont menées par l’intermédiaire des ministères des Affaires étrangères, la dernière ayant eu lieu dans la seconde moitié d'avril de cette année. Les parlements des deux pays disposent de groupes de travail sur les relations interparlementaires.

Nos pays entretiennent une coopératrion efficace au sein des principales organisations internationales, notamment le Mouvement des non-alignés (MNA) et les Nations Unies.

L'Azerbaïdjan attache une grande importance au développement de ses relations économiques et commerciales avec le Vietnam. En 2024, le volume des échanges commerciaux entre nos deux pays se chiffrait à 223,93 millions de dollars américains. Il ne fait aucun doute que nous avons le potentiel d'accroître encore cet indicateur dans l’avenir.

Nos pays coopèrent également dans le secteur pétrolier. En 2019, un accord a été signé entre la société vietnamienne Binh Son Refining and Petrochemical Company et la SOCAR. Notre coopération dans le secteur pétrolier repose sur une base historique solide – les spécialistes azerbaïdjanais ont joué un rôle clé dans le développement de l'industrie pétrolière vietnamienne. Ce n'est pas un hasard si le premier directeur général de la jointe-venture Vietsovpetro, créée à l'aide de l'Union soviétique en 1981, était l'Azerbaïdjanais Djalal Mammadov.

Notre coopération dans les domaines culturel, humanitaire et éducatif remonte à l'époque soviétique et a été renforcée ces dernières années. En 1955, le compositeur azerbaïdjanais Gara Garayev a composé la « Suite du Vietnam » pour le premier film documentaire soviéto-vietnamien sur la guerre du Vietnam, qui a été présenté en première à Hanoï en 2023. De 1959 à 1962, à l'invitation du président Ho Chi Minh et sur proposition du gouvernement soviétique, le réalisateur azerbaïdjanais Ejder Ibrahimov a pris une part active à la création de l'école de cinéma vietnamienne, où il a animé des masterclasses et réalisé trois films. En reconnaissance de ses services, il a été décoré de la plus haute distinction du travail de la République Socialiste du Vietnam.

A l'ère soviétique, environ 5 000 Vietnamiens ont fait leurs études en Azerbaïdjan, dont beaucoup occupent actuellement des postes de haut niveau dans les institutions étatiques au Vietnam. Lors de ma visite à Hanoï en 2014, une rencontre a eu lieu avec les diplômés vietnamiens des universités azerbaïdjanaises, et ils ont exprimé leurs chaleureux souvenirs de notre pays et de leurs années passées en Azerbaïdjan. En 2015, l'Association d'amitié Vietnam-Azerbaïdjan a été fondée à Hanoï, réunissant les diplômés vietnamiens des universités azerbaïdjanaises.

En parlant des liens culturels entre nos deux pays, je tiens à souligner qu’ils continuent de se développer et de se renforcer à travers diverses initiatives et projets. Par exemple, en 2024, Bakou a accueilli la projection du film « Legend Makers », consacré à l'héroïsme de vos soldats pendant la guerre du Vietnam. La même année, les Journées du Vietnam ont été organisées dans notre capitale à l'occasion du 65e anniversaire de la visite du leader vietnamien Ho Chi Minh en Azerbaïdjan.

La Fondation Heydar Aliyev met en œuvre des projets au Vietnam, notamment la construction d’une école primaire dans la province de Ha Giang en 2018. En avril dernier, la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, s’est déplacée dans votre pays, où elle a rencontré la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan, l’épouse du Secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Mme Ngo Phuong Ly, des représentants du secteur créatif, les responsables du Collège du commerce et du tourisme de Hanoï, ainsi que des Vietnamiens ayant également fait leurs études en Azerbaïdjan. Lors de cette rencontre, un certificat de soutien financier de la part de la Fondation Heydar Aliyev a été remis au Collège du commerce et du tourisme de Hanoï.

Ainsi, les relations entre l’Azerbaïdjan et le Vietnam se développent avec succès dans tous les domaines clés.

– Quelle est l'importance de la visite prochaine du leader vietnamien en Azerbaïdjan dans le contexte du renforcement des relations bilatérales et de leur élévation à un niveau supérieur ?

– La prochaine visite de M. Lam en Azerbaïdjan sera sa première en tant que Secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien. Cette visite revêt une importance politique majeure, car elle mettra en évidence la volonté des deux pays de renforcer leurs relations bilatérales et d’ouvrir de nouveaux domaines de coopération. À cet égard, cette visite peut être considérée, à juste titre, comme une étape importante dans le développement de la coopération entre l’Azerbaïdjan et le Vietnam.

Le programme de la visite couvre un large éventail de questions portant sur les principaux aspects de l’agenda bilatéral. Il permettra un échange de vues approfondi sur les sujets d’actualité, une harmonisation des approches et l’identification de domaines prometteurs pour une coopération future. Une attention particulière sera accordée au dialogue politique, aux relations commerciales et économiques, ainsi qu’aux échanges humanitaires et culturels.

En outre, une attention particulière est accordée au développement du dialogue interpartis. La coopération entre le Parti Nouvel Azerbaïdjan et le Parti communiste vietnamien connaît une dynamique positive, et la visite à venir constituera une confirmation supplémentaire du haut niveau de coopération sur les plans politique et idéologique.

Je suis convaincu que la visite de M. Lam donnera une impulsion importante à notre coopération et ouvrira de nouveaux horizons pour le développement des relations entre l’Azerbaïdjan et le Vietnam, dans un esprit d’amitié et de respect mutuel.

– Quelles sont les perspectives et le potentiel pour le développement futur des relations bilatérales entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan ?

– Je suis convaincu que nos deux pays disposent de toutes les opportunités pour développer davantage le potentiel de coopération dans divers domaines. En ce qui concerne les relations commerciales et économiques, de nombreuses opportunités de collaboration s’offrent à nous. Celles-ci permettront non seulement de stimuler la croissance économique, mais aussi de créer une base solide pour des partenariats mutuellement bénéfiques, contribuant ainsi à une diversification accrue de nos économies.

L’un des domaines prometteurs pour le renforcement des liens entre nos deux pays est le tourisme. L’établissement de vols directs entre Bakou et les villes vietnamiennes, accompagné du développement parallèle de programmes touristiques, favorisera l’intérêt des citoyens des deux pays pour la culture et l’histoire de l’autre. L’intensification des projets culturels conjoints, le développement de programmes humanitaires ainsi que les initiatives communes dans les domaines de la santé et de l’environnement – tous ces secteurs présentent un intérêt mutuel pour nos deux pays.

Et bien sûr, il y a l’éducation. Comme toujours, nous accueillerons avec plaisir les étudiants vietnamiens. Ils pourront bénéficier des programmes éducatifs proposés par l’Azerbaïdjan dans le cadre des bourses et subventions destinées aux citoyens des pays membres du Mouvement des non-alignés. Cela renforcera les possibilités d’échanges académiques, de recherches scientifiques et de contacts interpersonnels entre l’Azerbaïdjan et le Vietnam. La mise en œuvre de programmes d’échange, ainsi que la coopération dans les domaines scientifique et technologique, peuvent également constituer un autre axe prometteur pour le développement des relations bilatérales.