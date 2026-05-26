Le président Ilham Aliyev adresse ses vœux aux Azerbaïdjanais pour l’Aïd al-Adha

Bakou, 26 mai, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a adressé ses vœux au peuple azerbaïdjanais et à tous ses compatriotes vivant à l’étranger pour l’Aïd al-Adha.

Le président de la République indique dans son message : « L’Aïd al-Adha, qui incarne la révélation de l’islam en tant que dernière religion céleste et voie de salut moral et spirituel pour l’humanité, est marqué par le rassemblement de millions de musulmans lors du pèlerinage du Hajj, qui vivent la fierté et la joie de l’unité et de la solidarité, ainsi que de la disposition à tout sacrifice pour de nobles idéaux. »

Le président azerbaïdjanais note que les cérémonies de l’Aïd al-Adha, célébrées chaque année dans le pays comme une fête nationale, renforcent davantage les sentiments de solidarité, d’humanisme et de compassion entre les personnes, et deviennent une célébration de l’attachement aux valeurs nationales et morales ainsi que des bonnes actions dans la société azerbaïdjanaise.

Dans son message, le président Ilham Aliyev commémore avec gratitude la mémoire des martyrs azerbaïdjanais, et exprimé le souhait que les prières faites pour la paix et la sécurité du peuple et de l’État azerbaïdjanais soient acceptées auprès de Dieu, en souhaitant le bonheur et l’abondance aux familles.