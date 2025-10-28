Le président Ilham Aliyev assiste à l'inauguration de la première phase du village d'Horovlou de la région de Djabraïl

Djabraïl, 28 octobre, AZERTAC

Mardi 28 octobre, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a assisté à l'inauguration de la première phase du village d'Horovlou de la région de Djabraïl.

Vahid Hadjiyev, représentant spécial du président de la République d'Azerbaïdjan dans les régions de Djabraïl, Goubadly et Zenguilan, a informé le chef de l'État des travaux réalisés dans le village d'Horovlou.

Il convient de noter que le village d'Horovlou a été occupé par l'Arménie en 1993. Le 4 octobre 2020, l'armée azerbaïdjanaise l'a libéré de l'occupation.

Le président Ilham Aliyev a posé la première pierre de ce village en mai 2023. Le chef de l'État et la première dame Mehriban Aliyeva ont pris connaissance des travaux de construction de maisons individuelles et d'équipements sociaux à Horovlou en octobre dernier. 334 maisons individuelles ont été construites dans le village de Horovlou, d'une superficie totale de 248 hectares. Ces maisons de 2, 3, 4 et 5 pièces sont équipées de réseaux de communication modernes : eau, électricité, gaz, panneaux solaires et internet haut débit. Elles sont décorées de tapis du Karabagh. Les routes du village sont asphaltées.

Dans un premier temps, 334 maisons individuelles, un bâtiment scolaire pouvant accueillir 624 élèves, une école maternelle pouvant accueillir 220 élèves, un bâtiment administratif de deux étages, un marché, des espaces de restauration polyvalents, un centre médical et un centre sportif et de santé ont été construits sur une superficie de 94 hectares.

Les puits historiques détruits pendant l'occupation, ont été restaurés dans le village. Ces puits assureront une partie de l'approvisionnement en eau du village.

Le chef de l'Etat, se familiarisant avec les conditions créées dans le village de Horovlou a rencontré les habitants qui avaient emménagé dans le village et leur a remis les clés de leurs appartements.