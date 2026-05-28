Le président Ilham Aliyev assiste à l'inauguration du centre culturel de Khankendi, entièrement reconstruit

Khankendi, 28 mai, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a assisté à l’inauguration du centre culturel de Khankendi, entièrement reconstruit, jeudi 28 mai.

Eltchin Yousoubov, représentant spécial du président de la République d'Azerbaïdjan pour Khankendi et les districts de Khodjaly et d'Aghdéré, a informé le chef de l'État des travaux réalisés.

Il convient de noter que le bâtiment du centre culturel, situé à Khankendi, avait été construit dans les années 1960-1970. Une longue utilisation avait entraîné l'usure, des déformations et divers dommages au niveau de sa structure porteuse.

Grâce aux importants travaux de reconstruction, le centre culturel dispose désormais des conditions nécessaires à l'organisation de manifestations culturelles et publiques variées, de projections de films et de spectacles, d'activités artistiques, de formations, d'ateliers, à la gestion administrative et à la mise en œuvre de services touristiques.