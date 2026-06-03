Le président Ilham Aliyev assiste à l’inauguration d’un nouveau bâtiment de la Banque centrale VIDEO

Bakou, 3 juin, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a assisté à l’inauguration d’un nouveau bâtiment administratif de la Banque centrale.

Le président de la Banque centrale, Taleh Kazimov, a présenté au chef de l'État les conditions créées dans le bâtiment.

Situé sur l'avenue Heydar Aliyev, le nouveau bâtiment, construit selon les principes d'urbanisme modernes, offre une grande fonctionnalité et des technologies de pointe.

Le président Ilham Aliyev a visité l'exposition présentant, à travers des méthodes de présentation modernes, l'approche conceptuelle, les caractéristiques de conception et l'évolution technologique des billets de banque nationaux.

Il a été souligné que l'exposition retrace l'histoire, les étapes de développement, la conception et les éléments de sécurité des billets de banque nationaux.

Le bâtiment compte 35 étages et comprend 1 300 espaces de travail, des salles de conférence et de presse, ainsi que diverses salles de formation et de réunion. Lors de la conception du nouveau bâtiment, une attention particulière a été portée aux principes d'accessibilité et d'inclusion. Une infrastructure a été créée pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder au bâtiment confortablement et en toute sécurité, et de s'y déplacer librement.

Le bâtiment comprend 25 salles pour les réunions et événements officiels. Toutes les salles sont équipées du matériel nécessaire.

Répondant à des normes élevées de qualité, de sécurité et de développement durable, le bâtiment est doté de technologies et de systèmes d'information modernes.

Un espace de détente a été aménagé pour faciliter l'organisation des temps libres des employés, et une cantine d’une capacité de 340 personnes est à leur disposition.

La salle de conférence de 240 places, qui accueillera divers événements et présentations, dispose de toutes les installations nécessaires.

Le système de façade multimédia, qui assure la visibilité du bâtiment la nuit, permet la mise en œuvre de différents scénarios d'éclairage et de projections. L'éclairage extérieur et du bâtiment, y compris la façade, est équipé de la technologie LED à détecteur de mouvement. Ceci permet de réaliser des économies d'énergie pendant la journée.