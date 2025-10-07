Le président Ilham Aliyev: Aujourd’hui, l’Organisation des États turciques se forme comme l’un des centres géopolitiques majeurs

Bakou, 7 octobre, AZERTAC

Aujourd’hui, l’Organisation des États turciques ne constitue pas seulement une plateforme de coopération, mais se forme également comme l’un des centres géopolitiques majeurs.

C’est ce qu’a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son intervention au 12e Sommet du Conseil des chefs d’Etat de l’Organisation des États turciques.

Le chef de l’Etat a indiqué : « L’accroissement de la réputation de notre Organisation au niveau international suscite la satisfaction. Nos origines historiques et ethniques communes, ainsi que nos valeurs nationales et spirituelles partagées, nous unissent comme une famille ».