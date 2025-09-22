Le président Ilham Aliyev entame une visite de travail à New York pour assister à la 80e session de l’Assemblée générale de l’ONU VIDEO

New York, 22 septembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a entamé le 22 septembre une visite de travail à New York, aux Etats-Unis, où il assistera à la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

A l'aéroport international John F. Kennedy de New York, le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont été accueillis à leur descente d’avion par des personnalités officielles.