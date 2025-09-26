Le président Ilham Aliyev est intervenu lors de la 80e session de l’Assemblée générale de l’ONU MIS A JOUR

New York, 26 septembre, AZERTAC

Jeudi 25 septembre, le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, est intervenu lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

L’AZERTAC présente le discours du président azerbaïdjanais.

Discours du président Ilham Aliyev

- Mesdames et Messieurs,

Pendant de nombreuses années, j’ai pris la parole depuis cette tribune pour évoquer les tragédies de l’agression, de l’occupation et de l’injustice subies par l’Azerbaïdjan. Aujourd’hui, je parlerai de notre long chemin vers la victoire et la paix, d’une nouvelle ère dans l’histoire de l’Azerbaïdjan, de la manière dont nous avons mis fin à l’occupation grâce à la guerre de libération, et de la façon dont nous avons assuré la paix par des moyens politiques.

Pendant près de trois décennies, près de 20 % du territoire souverain de l’Azerbaïdjan est resté sous l’occupation militaire arménienne. Un million d’Azerbaïdjanais ont été expulsés de leurs foyers à la suite de la politique de nettoyage ethnique et des crimes de guerre commis par l’Arménie. Leurs droits humains fondamentaux ont été gravement violés. Quatre résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptées en 1993, exigeaient le retrait immédiat, complet et inconditionnel des forces armées arméniennes des territoires occupés. Malheureusement, ces résolutions n’ont jamais été appliquées. L’Arménie les a ouvertement ignorées, aucune sanction n’ayant été imposée par la communauté internationale.

Le Groupe de Minsk de l’OSCE, créé en 1992 pour faciliter le règlement du conflit, a échoué dans sa mission. Au lieu de faire respecter les normes et principes du droit international, ses coprésidents ont cherché à préserver le statu quo et à maintenir le conflit gelé.

En 2020, après près de trente années de négociations infructueuses, l’Azerbaïdjan a été contraint d’exercer son droit légitime à l’autodéfense, conformément à l’article 51 de la Charte des Nations unies. Pendant la guerre, l’Arménie a bombardé nos villes et nos localités, a tiré des missiles balistiques et utilisé des bombes à sous-munitions, faisant plus d’une centaine de victimes civiles innocentes. L’Azerbaïdjan, pour sa part, a mené la guerre dans le strict respect du droit international humanitaire. Nous avons assuré la protection des civils et nous sommes abstenus de viser les infrastructures non militaires. Au cours de la guerre patriotique de 44 jours, nos forces armées ont libéré les territoires occupés et rétabli l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le 10 novembre 2020 a marqué la capitulation de l’Arménie et le rétablissement de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan après environ trente années d’occupation.

Juste après notre guerre victorieuse, l’Azerbaïdjan a déclaré sa volonté d’ouvrir une nouvelle page dans ses relations avec l’Arménie, fondée sur la reconnaissance mutuelle de l’intégrité territoriale et de la souveraineté. Nous avons proposé cinq principes fondamentaux ancrés dans le droit international. Nous avons soumis une proposition de traité de paix, puis avons engagé un processus de négociation sur le projet de texte, qui s’est poursuivi d’octobre 2022 à l’été 2025. Malgré plusieurs tentatives visant à faire échouer ce processus, les négociations ont abouti à des résultats positifs, car elles se sont déroulées sur une base strictement bilatérale, sans toute ingérence extérieure.

Le 8 août dernier, les ministres des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie ont paraphé, à la Maison-Blanche, à Washington, en présence des dirigeants des États-Unis, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie, le texte de l’accord de paix. Le même jour, le président azerbaïdjanais et le Premier ministre arménien ont signé la déclaration conjointe. Le président américain Donald Trump l’a également signée en qualité de témoin. En outre, l’Azerbaïdjan et l’Arménie ont conjointement demandé la dissolution du Groupe de Minsk de l’OSCE et des institutions qui y étaient liées, en tant que mécanisme devenu obsolète et sans pertinence pour le processus de paix. En conséquence, le 1er septembre, l’OSCE a adopté une décision visant à fermer définitivement ces institutions.

La connectivité régionale constitue la base de notre vision pour une paix durable. Un autre résultat clé du Sommet de Washington est la création de la « Route Trump pour la paix et la prospérité internationales » (TRIPP), qui garantira un accès sans entrave par le corridor de Zenguézour et favorisera la connectivité régionale.

Le récent Sommet de Washington a également marqué une nouvelle phase dans les relations entre l’Azerbaïdjan et les États-Unis. Avec le président Donald Trump, nous avons signé le Mémorandum d’entente entre les deux gouvernements concernant la création d’un Groupe de travail stratégique chargé d’élaborer une Charte de partenariat stratégique entre l’Azerbaïdjan et les États-Unis. Cet accord ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines politique, économique, énergétique, de la connectivité régionale, de la défense, de la sécurité et d’autres secteurs.

La levée par le président Donald Trump des sanctions imposées à l’Azerbaïdjan en 1992, sous la forme de l’amendement 907, constitue également une étape historique. La suppression définitive dudit amendement par le Congrès américain permettrait d’éliminer un héritage de doubles standards et de renforcer la confiance et la coopération, à un moment où l’Azerbaïdjan contribue à la sécurité et à la stabilité mondiales.

Dans l’ensemble, les accords obtenus lors de ma visite aux États-Unis en août revêtent une importance historique.

Je tiens à exprimer ma gratitude au président Donald Trump pour avoir ouvert un nouveau chapitre dans les relations entre les États-Unis et l’Azerbaïdjan, pour sa décision de les porter au niveau de partenariat stratégique, ainsi que pour son soutien au processus de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Immédiatement après la victoire dans la guerre patriotique de 2020, l’Azerbaïdjan a lancé un vaste programme de reconstruction dans les territoires libérés. Pendant l’occupation, l’Arménie a rasé des centaines de villes et de villages azerbaïdjanais et a délibérément détruit 65 mosquées. Telle était la politique de l’Arménie, dirigée pendant près de trente ans par des criminels de guerre. Nous reconstruisons aujourd’hui les villages et les villes réduits en ruines. Dans le cadre du Programme « Grand retour », plus de 50 000 personnes vivent, travaillent et étudient déjà dans les territoires libérés de l’occupation.

L’un des défis humanitaires les plus graves auxquels l’Azerbaïdjan est confronté dans la période post-conflit est la contamination par les mines terrestres héritée de l’occupation arménienne. Depuis novembre 2020, plus de 400 civils et militaires azerbaïdjanais ont été tués ou grièvement blessés par des explosions de mines. Cette contamination massive entrave le retour en toute sécurité des personnes déplacées et retarde les projets de reconstruction.

De même, le sort tragique de près de quatre mille Azerbaïdjanais portés disparus depuis l’agression et l’occupation arméniennes du début des années 1990 continue de requérir une attention soutenue et des mesures concrètes.

- Mesdames et Messieurs,

En ce qui concerne les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, nous estimons que la réponse doit être inclusive, équitable et universelle.

À travers de nombreuses initiatives, l’Azerbaïdjan a démontré son engagement clair en faveur de solutions durables.

L’Azerbaïdjan est fier d’avoir accueilli la COP29 l’année dernière, où nous avons obtenu des résultats importants dans la promotion de l’action climatique, de la transition verte et de l’accès équitable au financement. En tant que pays hôte de la COP29, nous avons guidé les négociations vers des résultats ambitieux et équilibrés, veillant à ce que toutes les voix, en particulier celles des pays en développement, soient entendues.

L’adoption du Nouvel objectif collectif quantifié (NOCQ) lors de la COP29, également appelé Baku Finance Goal, constitue une étape historique dans le financement climatique mondial. Cet engagement porte l’objectif précédent de 100 milliards de dollars par an à au moins 300 milliards de dollars par an d’ici 2035, en provenance de sources publiques des pays développés vers les pays en développement. L’Azerbaïdjan a également finalisé avec succès le cadre longtemps attendu pour les marchés du carbone en vertu de l’article 6 de l’Accord de Paris, rendant l’Accord de Paris pleinement opérationnel neuf ans après son adoption. Plusieurs accords clés ont été signés lors de la COP29 pour assurer le fonctionnement complet du Fonds de réponse aux pertes et préjudices, offrant un soutien essentiel aux communautés vulnérables affectées par le changement climatique.

Tout en étant fortement engagés dans la transition verte, nous ne devons pas pour autant nous fixer des objectifs irréalistes. Le monde ne peut pas se passer des combustibles fossiles aujourd’hui ni dans un avenir proche.

La sécurité énergétique est étroitement liée à la paix, à la connectivité régionale et au développement économique. L’Azerbaïdjan continue de jouer un rôle proactif dans la promotion de ces objectifs à l’échelle mondiale. Il s’est imposé comme un partenaire fiable et indispensable pour assurer la sécurité énergétique de nombreux pays. Nous jouons un rôle stratégique en reliant la région de la mer Caspienne aux marchés internationaux grâce à un système diversifié de pipelines pétroliers et gaziers.

À ce jour, nous fournissons du gaz naturel à 14 pays, ce qui place l’Azerbaïdjan en tête des pays dans le monde en termes de nombre de pays fournissant du gaz par gazoduc. Cela reflète notre rôle stratégique dans le renforcement de la sécurité énergétique et la diversification des routes d’approvisionnement à travers l’Europe et au-delà. De plus, l’Azerbaïdjan et la Syrie ont récemment renforcé leur partenariat bilatéral, en mettant l’accent sur l’approvisionnement énergétique, le développement des infrastructures et la reconstruction post-conflit. Depuis août dernier, l’Azerbaïdjan a commencé à fournir du gaz naturel à la Syrie via la Türkiye, réduisant ainsi de manière significative ses pénuries d’électricité.

L’Azerbaïdjan attire également d’importants investissements dans les énergies renouvelables, telles que l’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique. Près de 40 % de notre énergie sera produite à partir de sources renouvelables d’ici 2030.

Des projets de connectivité, tels que les corridors Est-Ouest et Nord-Sud, traversent notre pays. Nous avons constaté une croissance de près de 90 % des volumes de fret transitant par le Couloir médian depuis 2022. Les délais de transit le long du corridor ont été considérablement réduits. La plus grande flotte commerciale de la mer Caspienne, le Port international de commerce d’Alat, dont la capacité annuelle atteindra bientôt 25 millions de tonnes, le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars, 9 aéroports internationaux, la plus grande compagnie de fret aérien de la région, ainsi que de nombreux autres facteurs, ont transformé l’Azerbaïdjan en l’un des hubs internationaux de transport.

Le potentiel de coopération dans le domaine de la connectivité numérique est immense. L’Azerbaïdjan est à la pointe de l’initiative de transformation numérique grâce à des projets ambitieux tels que la Voie numérique de la soie (Digital Silk Way). Ce projet comprend la mise en place d’un réseau avancé de câbles à fibre optique sous la mer Caspienne, faisant de l’Azerbaïdjan un hub numérique régional clé.

L’Azerbaïdjan a connu une croissance économique significative en se concentrant sur la diversification de son économie au-delà du pétrole et du gaz, en développant le secteur non pétrolier et en améliorant le climat des investissements grâce à des réformes et à la transparence. La réduction de la pauvreté et du chômage à un niveau historiquement bas de 5 % constitue une autre réussite majeure de notre pays.

Récemment, deux grandes agences de notation internationales, Moody’s et Fitch, ont relevé la note de l’Azerbaïdjan. Le pays s’est vu attribuer un statut d’investissement favorable, en mettant en avant comme principaux atouts un solde extérieur très solide, une faible dette publique et des actifs substantiels de richesse souveraine. Cela souligne notre résilience économique, notre discipline financière stricte et notre climat d’investissement favorable. La dette extérieure de l’Azerbaïdjan ne représente que 6,5 % du PIB, l’une des plus faibles au monde. Les réserves de change du pays dépassent presque 16 fois sa dette extérieure.

En 2022, lors du Sommet des États riverains de la mer Caspienne, j’avais soulevé la question de la dégradation écologique de la mer Caspienne. Aujourd’hui, la situation est beaucoup plus grave. La mer Caspienne rétrécit rapidement, et la principale cause n’est pas le changement climatique. Des efforts conjoints des États riverains sont nécessaires pour prévenir cette catastrophe écologique aux conséquences imprévisibles. L’Azerbaïdjan est également prêt à coopérer étroitement avec l’ONU pour relever ce défi.

Mesdames et Messieurs,

L’Azerbaïdjan est fier de ses efforts d’aide humanitaire à l’échelle mondiale. Nous apportons de l’aide aux pays touchés par des catastrophes naturelles, des conflits et des urgences sanitaires. L’Azerbaïdjan a contribué à la lutte contre la COVID-19, en offrant et en finançant des équipements de protection, des dispositifs médicaux et des vaccins à plus de 80 pays dans le besoin.

L’Azerbaïdjan est entré dans une nouvelle ère. Nous avons gagné à la fois la guerre et la paix. Nous avons mis fin à l’occupation et lancé les travaux de restauration. La justice a triomphé, la souveraineté a été consolidée et la paix est désormais assurée. Nous sommes prêts à partager notre expérience positive.

Les réalisations de ces dernières années ne constituent pas seulement une victoire et un succès pour l’Azerbaïdjan. Elles témoignent également du fait que le droit international doit finalement prévaloir.

Notre vision est claire : la paix et le développement fondés sur le droit international, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, le respect mutuel et la coopération.

Construisons ensemble un monde sans doubles standards, où la justice n’est pas sélective, où la primauté de la loi est respectée, et où la paix ne se réalise pas seulement par des mots, mais par des actions concrètes.

Merci.