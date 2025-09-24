Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva assistent à une réception officielle organisée à l’occasion de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale de l’ONU VIDEO

New York, 24 septembre, AZERTAC

Le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump ont donné, mardi à New York, une réception officielle à l’occasion de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale de l’ONU.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont assisté à la réception.

Ayant pris la parole lors de la réception officielle, le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré : L’Arménie et l’Azerbaïdjan. Je tiens à vous remercier, mon ami. Vous avez dit que le conflit y durait depuis vingt-deux ans, n’est-ce pas, 22 ans ? Pendant ces 22 années, vous étiez en état de guerre.

Le président Ilham Aliyev : Encore plus.

Le président Donald Trump : Plus que cela ?

Le président Ilham Aliyev : Plus de 30 ans. Vous avez fait un miracle, Monsieur le Président. Je vous remercie.

Le président Donald Trump : Et je me suis fait quelques amis. Merci. C’était formidable. Aujourd’hui, nous avons eu une excellente réunion avec les dirigeants des pays du Moyen-Orient. Ce sont des personnes remarquables et ce sont mes amis. Nous devons les rassembler et mettre rapidement fin à cette guerre. Nous voulons le faire sans tarder, et je pense que nous avons réellement élaboré un très bon plan. À mon avis, il peut être mis en œuvre rapidement.

Je ne sais pas si nous pourrons le mettre en œuvre aussi rapidement que votre plan. Durant toutes ces années, il fallait du courage pour cela. C’est réellement grâce à vous et à votre nouvel ami. C’est vraiment bon. Comment vont les choses ? Tout va bien ? Plus de tirs ? Rien du tout ?

Le président Ilham Aliyev : Non, non. Tout est complètement terminé. Cela a pris fin le 8 août. »

Le président Donald Trump : Je suis vraiment fier de vous. Vous êtes une personne exceptionnelle.

J’ai rencontré certains d’entre vous dans cette salle, et beaucoup d’entre vous me sont bien connus. Vous êtes des personnes remarquables. Vous êtes des dirigeants de premier plan. Le travail que vous accomplissez est extraordinaire. Réfléchissez, vos pays comptent des millions d’habitants et vous les dirigez avec succès, en exerçant un leadership à l’échelle mondiale. C’est exactement pour cela que vous êtes ici. Je veux simplement dire que c’est un honneur pour moi d’être avec vous. J’ai hâte de vous serrer la main. Ensemble, nous prendrons plaisir à ces actions. Nous vivrons dans un monde pacifique. »

La première dame Melania Trump : Aujourd’hui à midi, j’ai accueilli l’initiative exceptionnelle intitulée « Bâtir ensemble l’avenir ». J’espère que toutes les premières dames et épouses des dirigeants se joindront à moi au premier trimestre de l’année prochaine à la Maison-Blanche, afin que nous puissions réussir pour les enfants du monde entier. Merci. »