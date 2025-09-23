Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva assistent au débat général de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale de l’ONU MIS A JOUR
New York, 23 septembre, AZERTAC
Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et la première dame Mehriban Aliyeva ont assisté le 23 septembre au débat général de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a salué le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva.
Il convient de noter que la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui se tient au siège de l’ONU à New York, réunit plus de 150 chefs d’État et de gouvernement. Placée sous le thème « Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains », cette session aborde des questions d’actualité mondiale, notamment les conflits persistants dans certaines régions du monde, les Objectifs de développement durable, la crise climatique et d’autres sujets majeurs. La session se poursuivra jusqu’au 30 septembre.
