Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva commémorent la mémoire des enfants azerbaïdjanais morts pour la Victoire contre le fascisme MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 9 mai, AZERTAC

Aujourd’hui, le 9 mai 2025, 80 ans s’écoulent de la Victoire historique contre le fascisme.

Le président de la République et Commandant suprême des armées, Ilham Aliyev, et la première dame Mehriban Aliyeva ont visité la tombe d’Hazi Aslanov, major-général de régiment de chars, deux fois Héros de l’Union soviétique, où ils ont déposé des fleurs devant son monument, ont rendu hommage à la mémoire de tous les enfants azerbaïdjanais tombés pendant la guerre.

Il convient de noter que le peuple azerbaïdjanais a apporté une contribution considérable à la victoire historique contre le fascisme. Le peuple azerbaïdjanais, qui a joué un grand rôle dans l'obtention de cette victoire, a envoyé plus de 600 000 de ses fils et filles au front. Plus de 300 000 d'entre eux sont morts héroïquement dans les batailles. Plus de 130 représentants de l'Azerbaïdjan ont reçu le titre de Héros de l'Union soviétique pour leur bravoure pendant la guerre et plus de 170 000 soldats et officiers d’origine azerbaïdjanaise ont été décorés de divers ordres et médailles.

Les divisions azerbaïdjanaises ont franchi la glorieuse route de la bataille du Caucase à Berlin, et des centaines d’Azerbaïdjanais ont combattu au sein des groupes de partisans. Le pétrole azerbaïdjanais a joué un rôle décisif dans l’obtention de cette victoire. L'Azerbaïdjan était un important fournisseur de carburant et de lubrifiants pour l'armée soviétique. 90 pour cent des huiles moteur, 80 pour cent de l'essence et 70 pour cent du pétrole ont été fournis par l’Azerbaïdjan.

Cette année, pour la cinquième fois déjà, le peuple azerbaïdjanais célèbre la Victoire contre le fascisme en 1941-1945 avec un double sentiment de fierté, avec la joie de la grande victoire obtenue pendant la Guerre patriotique de 44 jours. La justice pour laquelle notre peuple avait combattu pendant 30 ans a finalement gagné, et l’Azerbaïdjan a rétabli son intégrité territoriale à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues.

La mémoire de tous les fils et filles azerbaïdjanais morts dans la lutte pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et dans la Seconde guerre mondiale vivra pour toujours dans le cœur du peuple azerbaïdjanais.