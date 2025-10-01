Le Président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva participent à l'inauguration d'un nouveau parc à Bakou

Bakou, 1er octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont participé le 1er octobre à l’inauguration d’un nouveau parc dans l’arrondissement Nerimanov de Bakou.

Le chef de l’Autorité exécutive de la ville de Bakou, Eldar Azizov, a fourni des informations sur le parc au chef de l’Etat et à son épouse.

Il a été indiqué que le nouveau parc est situé au carrefour des rues Ahmad bey Aghaoglolu, Tabriz et Telet Chykhaliyev, à proximité immédiate de l'Université italo-azerbaïdjanaise. S’étendant sur une superficie de 3,5 hectares, le parc a été équipé de nombreux aménagements pour le public, dont des pavillons de jardin, un amphithéâtre, un court de tennis et des aires de jeux pour enfants. Un système d'éclairage moderne a été mis en place. L’espace offre toutes les conditions nécessaires à la fois pour la détente et la pratique sportive.

Il est à noter que la création de nouveaux parcs et allées, ainsi que la modernisation des espaces verts et des zones de loisirs existants pour répondre aux exigences contemporaines, contribuent au développement de la capitale. Ces efforts sont en train de la hisser au rang de l'une des plus belles villes du monde.

Les nouveaux espaces de détente inaugurés dans les différents endroits de Bakou permettent non seulement aux habitants d’utiliser efficacement leur temps libre, mais servent également à améliorer l’environnement écologique.

Ce nouveau parc, qui constitue un ajout supplémentaire à la « carte verte » de la capitale, est désormais mis à la disposition des habitants et des visiteurs de la ville.