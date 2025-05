Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva participent à l’inauguration du Centre de soins et de santé de Choucha MIS A JOUR VIDEO

Choucha, 9 mai, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont pris part le 9 mai à la cérémonie d’inauguration du Centre de soins et de santé de Choucha.

Le ministre de la Santé, Teymour Moussaïev, a informé le président azerbaidjanais et son épouse des travaux achevés au sein du centre.

La première pierre de cet établissement médical a été posée en novembre 2021 en présence du président Ilham Aliyev et de la première dame Mehriban Aliyeva. Le centre de santé, composé de six bâtiments, dispose d’une capacité de 90 lits. Il abritera des services de thérapie, de pédiatrie, de chirurgie ainsi que d’autres. En outre, le centre comprendra une polyclinique de consultation, une polyclinique pour enfants, des services de radiologie et de diagnostics fonctionnels, de physiothérapie et de rééducation médicale, ainsi qu’un laboratoire de diagnostic clinique.

Le centre est équipé d’un matériel médical de dernière génération, notamment d’un scanner CT (tomodensitométrie), des appareils de radiographie numérique et d’échographie numérique fixe.

L’établissement comprend également un Centre d’hygiène et d’épidémiologie, une unité d’hémodialyse, ainsi que d’autres services.