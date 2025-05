Le président Ilham Aliyev félicite Friedrich Merz pour son élection au poste de chancelier fédéral allemand

Bakou, 9 mai, AZERTAC

« Je vous adresse mes chaleureuses félicitations pour votre élection au poste de Chancelier fédéral de la République fédérale d’Allemagne. Je vous souhaite plein succès dans l’exercice de vos hautes fonctions au service de la prospérité du peuple allemand ami.

Les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Allemagne se distinguent par un agenda large. Nous accordons une grande importance au développement de liens d’amitié et de coopération entre nos deux pays dans tous les domaines, notamment dans les secteurs de l’économie, du commerce, de l’énergie, y compris les énergies alternatives et renouvelables, ainsi que dans le domaine humanitaire et d’autres encore », lit-on dans un message de félicitations adressé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Friedrich Merz, nouveau chancelier de la République fédérale d’Allemagne.

« Je suis convaincu que, conformément aux intérêts de nos peuples, nous continuerons à déployer des efforts conjoints pour l’expansion des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Allemagne, l’élargissement de notre coopération d’intérêt commun tant sur le plan bilatéral que multilatéral, ainsi que pour son enrichissement par de nouveaux contenus », ajoute le chef de l’Etat azerbaïdjanais dans son message.