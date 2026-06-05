Le président Ilham Aliyev félicite l'équipe nationale de minifootball pour son titre de championne d'Europe

Bakou, 5 juin, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a partagé une publication, sur ses comptes de médias sociaux, relative au titre de champion d'Europe de l'équipe nationale azerbaïdjanaise de minifootball.

L’AZERTAC présente la même publication : « L'équipe azerbaïdjanaise de minifootball, championne d'Europe en 2022 et championne du monde en 2025, a écrit une nouvelle page glorieuse de l'histoire sportive de notre pays en remportant le titre de championne d'Europe pour la deuxième fois. Cette victoire, acquise dans un sport collectif, est d'autant plus gratifiante. Je félicite sincèrement notre équipe pour ce magnifique triomphe et lui souhaite de nombreux succès ».