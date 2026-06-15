Le président Ilham Aliyev félicite le président américain Donald Trump pour son 80e anniversaire

Bakou, 15 juin, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a adressé une lettre de félicitations au président des États-Unis, Donald Trump, à l’occasion de son 80e anniversaire.

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L’AZERTAC présente le texte de cette lettre :

À Son Excellence Monsieur Donald J. Trump,

Président des États-Unis d’Amérique

Monsieur le Président,

C’est avec un grand plaisir que je vous adresse mes plus sincères félicitations à l’occasion de votre jubilé marquant – votre 80e anniversaire – et que je vous souhaite une excellente santé, une longue vie, du bonheur, ainsi que la poursuite de vos succès et des réalisations toujours plus grandes dans votre éminente action d’homme d’État, en tant que dirigeant éminent d’un État fort et puissant.

Vous avez joué un rôle indispensable dans l’établissement et l’approfondissement du partenariat stratégique entre l’Azerbaïdjan et les États-Unis, et nous l’apprécions beaucoup. La signature de la Charte sur le partenariat stratégique – initiée lors de notre rencontre historique avec vous à la Maison-Blanche en août dernier et finalisée six mois plus tard dans le cadre de la visite du vice-président des États-Unis, M. J. D. Vance, dans notre pays – a porté les relations Azerbaïdjan–États-Unis à un niveau qualitativement nouveau. Cette réalisation remarquable constitue une preuve claire de votre volonté et de votre détermination inébranlables. Nous vous exprimons notre reconnaissance pour la grande importance que vous accordez au développement de nos relations interétatiques et pour votre soutien constant à cet égard.

Nous vous sommes également reconnaissants pour votre détermination à faire avancer le programme de paix dans le Caucase du Sud. La Déclaration conjointe trilatérale signée à Washington en votre présence, ainsi que le paraphe de l’Accord sur l’établissement de la paix et des relations interétatiques avec l’Arménie, sont le résultat de vos efforts constants en faveur de la consolidation de la paix. Parallèlement, nous considérons que la « Route pour la paix et la prospérité internationales » (TRIPP) – qui assurera une connectivité sans entrave entre le territoire principal de la République d’Azerbaïdjan et le Nakhtchivan, et qui deviendra partie intégrante du Couloir médian – constitue une contribution supplémentaire au développement d’une paix et d’une coopération durables dans la région.

Monsieur le Président,

J’accorde la plus haute importance à la relation personnelle, à l’amitié, au profond respect et à la confiance qui existent entre nous, et je tiens à exprimer ma satisfaction concernant nos rencontres et contacts fructueux au cours de l’année écoulée, tenus dans une atmosphère de cordialité et de sincérité.

Une compréhension mutuelle de haut niveau constitue une base solide pour approfondir davantage nos relations dans divers domaines.

Notre détermination commune à développer et renforcer les relations Azerbaïdjan–États-Unis dans tous les secteurs, en particulier dans le commerce et l’économie, l’investissement, l’énergie, la sécurité, la connectivité, la technologie et d’autres domaines, est louable.

Je suis convaincu que nous continuerons à poursuivre avec succès nos efforts conjoints afin d’approfondir l’amitié et le partenariat fiable entre l’Azerbaïdjan et les États-Unis, et d’élargir de manière globale notre coopération productive.

En vous renouvelant l’expression de mon profond respect et de mon estime, je vous adresse une fois encore mes vœux les plus chaleureux, ainsi qu’à votre famille, et vous souhaite plein succès dans vos importantes actions en faveur de la prospérité du peuple américain ami.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan