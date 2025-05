Le président Ilham Aliyev inaugure des entreprises au Parc industriel chimique de Soumgaït VIDEO

Soumgaït, 30 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a visité au Parc industriel chimique de Soumgaït où il a inauguré l’usine de production de produits chimiques de construction de la SARL Kartas Kimya, ainsi que l’usine de fabrication de camions et de véhicules spéciaux de marque IVECO de la SARL Az-Tex-Import.

La cérémonie a débuté par l’inauguration de l’unité de production de produits chimiques de construction de la SARL Kartas Kimya.

Le ministre de l’Économie, Mikaïl Djabbarov, a d’abord présenté au chef de l’État un aperçu du fonctionnement des zones industrielles du pays, en particulier du Parc industriel chimique de Soumgaït.

Actuellement, l’Azerbaïdjan compte 9 parcs industriels et 4 quartiers industriels. À ce jour, 170 entités commerciales ont obtenu le statut de résident ou de non-résident dans ces zones, représentant un volume total d’investissements de 8,1 milliards de manats. Les entrepreneurs y ont investi plus de 6,9 milliards de manats, ce qui a permis de créer plus de 10 600 emplois permanents. À ce jour, ces zones industrielles ont généré une production d’une valeur totale de 16,2 milliards de manats, dont une partie estimée à 5,2 milliards de manats a été exportée.

Créé conformément à une ordonnance signée par le président de la République en 2011, le Parc industriel chimique de Soumgaït est le tout premier parc industriel en Azerbaïdjan et le plus grand dans le Caucase du Sud.

S’étendant sur une superficie de 613 hectares, le Parc industriel chimique de Soumgaït abrite des installations de production et de transformation compétitives dans les secteurs pétrochimique et autres industries prioritaires. Le statut de résident a été accordé à 39 entreprises, pour un volume total d’investissements d’environ 6 milliards de manats. Parmi elles, 24 étaient déjà opérationnelles, et avec l’inauguration des deux nouvelles usines aujourd’hui, ce chiffre atteint désormais 26. À ce jour, les résidents du parc ont généré environ 14 milliards de manats de chiffre d’affaires, dont près de 5 milliards issus des exportations. Au premier trimestre de 2025, la production du Parc industriel chimique de Soumgaït a augmenté de 14,2 % par rapport à la même période de l’année précédente, tandis que les exportations ont progressé de 17,2 %. Le parc emploie actuellement plus de 6 000 personnes de façon permanente. Les produits fabriqués y sont exportés vers plus de 70 pays.

Le chef de l’État a pris part à l’inauguration de l’usine de production de produits chimiques de construction de la SARL Kartas Kimya, implantée au sein du Parc industriel chimique de Soumgaït. Il a été indiqué que la SARL Kartas Kimya avait obtenu le statut de résident du parc en juillet 2022. C’est en 2023 que le chef de l’État avait posé la première pierre de cette usine, implantée sur une superficie de 2,5 hectares.

L’usine est dotée d’équipements turcs de pointe et comprend sept lignes de production. Sa capacité annuelle totale s’élève à 295 000 tonnes, avec une utilisation majoritaire de matières premières locales. Cette nouvelle installation permettra non seulement d’élargir la gamme de produits disponibles sur le marché intérieur, mais aussi de réduire les importations en fabriquant des articles non fabriqués jusqu’à ce jour-là dans le pays. L’entreprise prévoit également d’exporter ses produits vers la Türkiye, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Turkménistan, la Russie et la Géorgie.

Le président Ilham Aliyev a mis en marche l’usine.

L’usine produira des mélanges secs à base de ciment, des membranes d’étanchéité, des revêtements de sol, des additifs pour le broyage du ciment, des additifs pour béton, ainsi que les matières premières essentielles à leur fabrication.

L’entreprise emploie actuellement 102 personnes, avec un objectif d’élargir son effectif à 245 salariés lors de la prochaine phase de développement.

Le volume total d’investissement du projet s’élève à 25 millions de manats. Un prêt concessionnel de 6 millions de manats a été accordé à l’entreprise par le Fonds pour le développement de l’entrepreneuriat relevant du ministère de l’Économie. L’entreprise bénéficie par ailleurs des incitations accordées aux résidents du parc.

X X X

Le président Ilham Aliyev a également pris part à l’inauguration de l’usine de fabrication de camions et de véhicules spéciaux de marque IVECO, appartenant à la SARL Az-Tex-Import.

La SARL Az-Tex-Import a été enregistrée en tant que résident du Parc industriel chimique de Soumgaït en avril 2022. La même année, le président avait posé la première pierre de cette entreprise.

L’usine assurera l’assemblage de camions et de véhicules spéciaux de marque IVECO, importés d’Italie. La deuxième phase du projet prévoit la production de carrosseries de véhicules. L’entrreprise devrait produire chaque année 100 camions et véhicules spécialiaux, ainsi que 300 carrosseries. Le projet prévoit la création de 150 emplois au total sur les deux phases, dont 96 postes ont déjà été créés lors de la première phase.

Le président Ilham Aliyev a mis en marche l'entreprise.

En plus de vendre ses produits sur le marché national, l’usine vise à exporter vers les marchés internationaux. La SARL Az-Tex-Import a également bénéficié de toutes les incitations fiscales et douanières accordées aux résidents du Parc industriel de Soumgaït.

Avec un investissement total de plus de 19,2 millions de manats, le projet occupe une superficie de 4 hectares au sein du Parc industriel chimique de Soumgaït.

La mise en service de ces nouvelles entreprises renforcera le développement du secteur non pétrolier de l’Azerbaïdjan, élargira les marchés d’exportation du pays, accélérera la diversification économique et contribuera considérablement à l’augmentation de l’emploi.