Le président Ilham Aliyev inspecte les travaux réalisés dans le complexe résidentiel de 104 appartements à Zenguilan VIDEO

Zenguilan, 28 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a visité le 28 octobre le complexe résidentiel de 104 appartements dans la ville de Zenguilan pour prendre connaissance des conditions crées.

Le chef de l’Etat a été informé des travaux effectués.

Il a été indiqué que le complexe résidentiel, composé de 12 bâtiments, couvre une superficie totale d’environ 2 hectares. Le complexe compte 104 appartements. Huit des bâtiments sont de deux étages et quatre de trois étages. Les travaux d’aménagement intérieur des immeubles sont achevés, et des principes architecturaux modernes ont été appliqués lors de leur construction. Le site comprend également des aires de jeux pour enfants et des terrains de sport, ainsi que 6 parcs de stationnement, à la fois en plein air et souterrains. Une borne de recharge pour véhicules électriques a été aménagée. Des réservoirs d’eau souterrains et un transformateur ont été installés sur le site. Le complexe est situé dans la partie centrale de la ville, à proximité d’une école, d’un jardin d’enfants et d’un parc, dans une zone à densité moyenne et multifonctionnelle.