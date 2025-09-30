Le président Ilham Aliyev: La voie ouverte par le Corridor gazier méridional ouvre la voie à des projets de plus grande envergure

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

« J'ai informé aujourd'hui le président Mattarella que nous travaillons actuellement avec l'Union européenne sur l'exportation d'électricité. La faisabilité de la construction de lignes électriques est en cours d’élaboration et sera probablement bientôt prête », a indiqué le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans sa déclaration à la presse avec son homologue italien Sergio Mattarella.

Le chef de l'État a dit : « Ainsi, la voie ouverte par le TAP, celle ouverte par le Corridor gazier méridional, ouvre la voie à des projets de plus grande envergure ».