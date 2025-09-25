Le président Ilham Aliyev parle du long chemin de l’Azerbaïdjan menant à la victoire et à la paix

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

« Pendant de longues années, depuis cette tribune, j'ai parlé des tragédies de l'agression, de l'occupation et de l'injustice commises contre l'Azerbaïdjan. Mais aujourd'hui, je vais parler de notre long chemin qui nous a conduits à la victoire et à la paix, d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'Azerbaïdjan, de la manière dont la guerre de libération a mis fin à l'occupation et de la façon dont nous avons assuré la paix par des moyens politiques », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.