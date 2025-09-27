Le président Ilham Aliyev participe à l'inauguration du Complexe sportif olympique de Yevlakh VIDEO

Yevlakh, 27septembre, AZERTAC

Le 27 septembre, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a participé à l'inauguration du Complexe sportif olympique de Yevlakh.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Farid Gaïbov, a informé le président de la République des conditions créées dans le complexe.

La construction du complexe, qui a débuté en 2024, couvre une superficie de 5,8 hectares. Le bâtiment principal abritera une salle de sport polyvalente capable d’accueillir 1 100 personnes. L’installation est conçue pour accueillir des entraînements et des compétitions dans les disciplines suivantes : basket-ball, volley-ball, handball, mini-football, badminton, gymnastique, judo, lutte, taekwondo, boxe, karaté, ainsi que d’autres sports. Elle comprendra également une salle de conférence de 80 places, des locaux destinés aux arbitres, médecins, entraîneurs et commentateurs, ainsi qu’un café.

Le complexe comprendra un hôtel de quatre étages disposant de 21 chambres pouvant accueillir 42 personnes, ainsi qu’un restaurant. Il est également prévu de construire un terrain de football conforme aux normes internationales, avec une tribune de 1 300 places, ainsi que deux terrains de mini-football.

Les compétitions de boxe de la 3e édition des Jeux de la Communauté des États indépendants (CEI) se dérouleront au Complexe sportif olympique de Yevlakh.