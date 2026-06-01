Le président Ilham Aliyev participe à la cérémonie d’ouverture de la Semaine de l’énergie de Bakou MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 1er juin, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a participé, le 1er juin 2026, à la cérémonie d’ouverture de la 31ème édition du Salon international du pétrole et du gaz de la Caspienne (Caspian Oil & Gas), de la 14ème édition du Salon international de l’énergie verte de la Caspienne (Caspian Power) et du 31ème Forum de l’énergie de Bakou au Baku Expo Center dans le cadre de la Semaine de l’énergie de Bakou.

Le président de la République a prononcé un discours lors de la cérémonie.

Discours du président Ilham Aliyev

- Mesdames et messieurs, bonjour!

Je salue tous les participants à la Semaine de l’énergie de Bakou et souhaite plein succès à cet événement d’envergure.

Comme cela a déjà été souligné, le Salon Caspian Oil and Gas a jeté les bases du développement énergétique de l’Azerbaïdjan moderne. Avec le temps, il s’est transformé, a pris davantage d’ampleur et porte aujourd’hui le nom de « Semaine de l’énergie de Bakou », qui se distingue par de nombreux événements et des cérémonies particulièrement enrichissantes. Comme cela a été justement indiqué, le contrat relatif au gisement gazier de Chahdeniz-1 a été signé il y a exactement trente ans, en juin 1996. Une nouvelle page s’est ainsi ouverte dans l’histoire de la production gazière moderne de l’Azerbaïdjan, qui contribue à la sécurité énergétique d’un nombre croissant de pays. L’importance de cet événement est également reflétée dans l’aimable message du président des États-Unis, Donald Trump.

Cela démontre une fois de plus que la Semaine de l’énergie de Bakou est véritablement l’un des principaux rendez-vous de la scène énergétique mondiale. Je suis très reconnaissant au président Trump pour son aimable message et j’adresse également mes remerciements au président turc Recep Tayyip Erdogan, ainsi qu’au Premier ministre britannique Keir Starmer, qui ont eux aussi adressé des messages à l’occasion de cet événement.

Le président Trump mérite une reconnaissance supplémentaire pour avoir remis la tendance énergétique sur une voie normale. Comme nous le savons tous, pendant de nombreuses années, les pays et les entreprises impliqués dans la production de pétrole et de gaz ont été stigmatisés et parfois soumis à des campagnes de pression, accusés de détruire la planète et, sans aucun fondement, marginalisés dans l’opinion publique.

Le président Trump a changé cette tendance, et il s’agit réellement d’un événement remarquable, car nous savons tous que certaines grandes compagnies pétrolières ont même changé leurs noms pour s’aligner sur les tendances dites modernes. Mais la réalité est tout à fait différente. Le monde ne peut pas vivre sans combustibles fossiles. Nous voulons tous un meilleur climat et la préservation de la planète. Nous voulons tous vivre dans un meilleur environnement. Mais aujourd’hui, nous devons faire preuve d’un grand pragmatisme et, sur la base du réalisme, planifier notre avenir en matière de sécurité énergétique tout en investissant également dans les énergies renouvelables. Je pense que c’est la voie à suivre.

Je pense donc que ce qui se passe aujourd’hui dans l’arène énergétique mondiale est véritablement le résultat de la politique très sage et pragmatique du président des États-Unis. Et une fois de plus, nous lui en sommes tous très reconnaissants. Les pays ne doivent pas être blâmés pour le fait de disposer de pétrole et de gaz, car le pétrole et le gaz sont des matières premières comme les autres. Et chaque pays utilise ce qu’il possède dans son sous-sol ou sur les fonds marins afin de se développer. Cela a été le cas pour l’Azerbaïdjan au début de son indépendance. Le pétrole et le gaz étaient pour nous le seul moyen de survivre en tant que pays indépendant. Ainsi, les pays ne doivent pas être jugés sur la base de la présence ou le manque de pétrole, mais sur la manière dont ils utilisent leurs revenus, sur la façon dont ils investissent les fonds accumulés grâce au développement énergétique pour développer leur pays, offrir de meilleures conditions de vie à leur population et investir dans les questions de l’agenda vert. Et je pense que l’exemple de l’Azerbaïdjan peut être très évident. Il peut montrer que lorsque vous ouvrez votre pays aux investissements internationaux et que vous menez une politique avisée fondée sur les intérêts nationaux, vous obtenez le succès.

Cela a été mentionné par notre distingué participant et organisateur, d’ailleurs — et je les remercie pour cela — le développement énergétique de l’Azerbaïdjan a commencé en 1994. Si nous regardons en arrière, en 1994, nous verrons que l’Azerbaïdjan se trouvait dans une très mauvaise situation. Le pays était économiquement totalement désorganisé et politiquement instable. Environ 20 % de ses territoires étaient sous occupation arménienne. Nous avions un million de réfugiés, et à cette époque, il s’agissait probablement de l’un des taux de réfugiés par habitant les plus élevés au monde. Nous ne disposions d’aucun fonds, et nous importions de l’électricité. Nous importions même du gaz naturel. Le taux de pauvreté dépassait 50 %. Le chômage était généralisé. Et le seul moyen pour nous de survivre en tant que pays indépendant et d’aller de l’avant était d’utiliser ce que nous possédions — nos ressources naturelles. L’Azerbaïdjan a été le premier pays à ouvrir les réserves de la mer Caspienne aux compagnies pétrolières internationales. Depuis lors, beaucoup de choses se sont produites.

Si nous regardons l’Azerbaïdjan aujourd’hui et cette transformation, la manière dont nous avons utilisé cette richesse et réinvesti dans les infrastructures sociales, l’éducation, la santé et le développement énergétique, nous verrons que c’est ainsi que les pays doivent se développer. Et c’est la voie à suivre pour de nombreux autres pays qui souffrent aujourd’hui plus ou moins des mêmes problèmes que ceux que nous connaissions au début des années 1990.

Aujourd’hui, les performances économiques de l’Azerbaïdjan sont très positives. Nos notations s’améliorent d’année en année auprès des principales agences internationales de notation. À ce jour, nous avons déjà obtenu une notation de catégorie investissement. Le taux de pauvreté a été réduit à 5 %. Le chômage se situe autour du même niveau. Nous sommes parvenus à réduire de manière significative la dette extérieure. Au début, nous avons dû emprunter, mais ensuite notre stratégie a consisté à cesser d’emprunter et à rembourser nos dettes afin de ne dépendre d’aucune institution financière internationale. Aujourd’hui, nous figurons parmi les pays ayant l’un des niveaux de dette extérieure les plus faibles au monde, représentant un peu plus de 6 % de notre PIB.

Nous avons accumulé des réserves au sein de notre Fonds pétrolier national et de la Banque centrale. Ainsi, nos réserves dépassent notre dette extérieure de plus de 18 fois. Tout cela s’est produit, d’abord, parce que nous avons correctement utilisé nos ressources naturelles. Nous avons créé une situation gagnant-gagnant pour les investisseurs et pour le pays hôte. Et nous avons mené une politique très pragmatique fondée sur les intérêts nationaux, sans écouter ceux qui cherchaient à s’immiscer ou à nous donner de mauvais conseils. Nous avons tout fait sur la base de notre stratégie, et toutes nos mesures tactiques ont été alignées sur celle-ci. Nous avons construit une armée forte, qui a libéré des territoires occupés depuis près de 30 ans. En seulement 44 jours, nous avons complètement vaincu l’Arménie et l’avons contrainte à signer un acte de capitulation. Et bien entendu, la victoire militaire n’est pas une question d’argent, ni même seulement d’armement. C’est une question d’esprit. Mais soyons honnêtes : si nous n’avions pas eu les moyens financiers de construire notre armée, nous serions probablement encore sous occupation aujourd’hui. Ainsi, le développement de l’Azerbaïdjan — qu’il soit social, économique, militaire ou en matière de politique étrangère — démontre que les ressources naturelles, lorsqu’elles sont correctement utilisées, peuvent générer de nombreux avantages.

La sécurité énergétique — nous en parlons tous, surtout aujourd’hui, alors que la crise au Moyen-Orient a largement affecté la sécurité énergétique de nombreux pays producteurs et consommateurs. Nous avons travaillé sur cette question pendant de nombreuses années. Nous avons fortement investi et lancé de grands projets d’infrastructure tels que le oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, reliant pour la première fois la mer Caspienne à la Méditerranée ; l’oléoduc Bakou-Soupsa, reliant la mer Caspienne à la mer Noire ; ainsi que TANAP et TAP — les gazoducs transanatolien et transadriatique — qui, avec le gazoduc du Caucase du Sud, font partie du Corridor gazier méridional, l’un des projets d’infrastructures énergétiques les plus ambitieux de notre époque : un système intégré de gazoducs de 3 500 kilomètres. Une partie traverse de hautes montagnes, tandis qu’une autre longe les fonds marins. Aujourd’hui, il assure la sécurité énergétique d’un nombre croissant de pays. Nous en avons été les initiateurs, et nous sommes reconnaissants envers nos pays partenaires et les entreprises qui nous ont soutenus.

Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer à quoi ressemblerait le marché énergétique européen sans le Corridor gazier méridional. Comme je l’ai dit, nous assurons l’approvisionnement en gaz d’un nombre croissant de pays. L’année dernière, ici, lors de la Semaine de l’énergie de Bakou, j’ai indiqué que nous fournissions du gaz à 12 pays. Aujourd’hui, ce nombre est de 16, dont 10 sont membres de l’Union européenne. Et ce nombre augmentera certainement. En termes d’approvisionnement en gaz par gazoduc vers différents pays et d’étendue géographique de ces livraisons, si l’on examine ce paramètre, nous occupons la première place au monde. Et nous augmenterons nos exportations de gaz. D’ailleurs, aujourd’hui, nous aurons une très belle cérémonie avec la signature de plusieurs documents. Je voudrais en particulier souligner le projet de gaz profond d’Azeri-Tchirag-Gunechli, qui générera une production supplémentaire de gaz, ainsi que celui d’Abchéron et de nombreux autres projets. Ainsi, notre contribution à la sécurité énergétique mondiale augmentera assurément. Une politique énergétique adéquate nous a permis d’investir en dehors de l’Azerbaïdjan. Il y a trente ans, nous attirions les investisseurs. Aujourd’hui, nous investissons à l’étranger. Actuellement, notre compagnie pétrolière nationale, SOCAR, investit au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie centrale. Et cette géographie continuera de s’étendre.

Nous offrons des opportunités de transit cruciales à nos amis et partenaires vivant sur la rive orientale de la mer Caspienne. Le pétrole d’Asie centrale transite par le territoire azerbaïdjanais vers les marchés internationaux. J’espère que viendra le moment où il en sera de même pour le gaz naturel.

Nous avons développé une capacité de raffinage très diversifiée. Aujourd’hui, la capacité de raffinage de la SOCAR dépasse 30 millions de tonnes. Et grâce à la récente acquisition d’Italiana Petroli, notre capacité de raffinage en Méditerranée est passée de 13 à 23 millions de tonnes. Ainsi, nous ne fournissons pas seulement du pétrole et du gaz, mais également des produits pétroliers. Nous exportons aussi de l’électricité, des produits pétrochimiques et de l’énergie renouvelable. Il s’agit de l’un des domaines importants de notre action. Et comme je l’ai déjà indiqué, les pays ne doivent pas être jugés sur la base de la présence de pétrole, mais sur la manière dont ils utilisent leurs revenus et dont ils investissent dans les énergies renouvelables.

Avec nos réserves de gaz, qui seront suffisantes pour au moins 100 ans — non seulement pour nous, mais aussi pour nos clients — nous n’avons en réalité pas besoin d’aucune autre source de production d’électricité. Mais notre sens des responsabilités nous impose d’investir dans les énergies renouvelables. Et c’est ce que nous faisons, avec nos partenaires, en créant de très bonnes conditions pour les investisseurs, plus ou moins similaires à celles qui existaient au début des années 1990 pour les compagnies pétrolières. Aujourd’hui, le même niveau de coopération et la même approche favorable aux investissements sont appliqués aux entreprises du secteur des énergies renouvelables.

Nous avons déjà plusieurs projets en exploitation. D’ici la fin de l’année prochaine, nous disposerons de 2 gigawatts de capacité solaire et éolienne. D’ici la fin de 2032, nous atteindrons 8 gigawatts de capacité solaire et éolienne. Et si nous ajoutons l’hydroélectricité, que nous développons activement, notamment dans les zones libérées du Garabagh et du Zenguezour oriental, où plus de 300 mégawatts ont déjà été mis en service, cela représente un potentiel supplémentaire. Et cela viendra compléter nos exportations de pétrole et de gaz.

Aujourd’hui, nous travaillons en étroite coopération avec nos partenaires en matière de câbles énergétiques. Le câble énergétique de la mer Noire, qui est désormais très proche de l’achèvement de son étude de faisabilité, s’étendra de l’Azerbaïdjan à la Géorgie, sous la mer Noire, jusqu’à la Roumanie, la Hongrie et de nombreux autres pays. Un autre projet, celui du câble électrique terrestre reliant l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Türkiye et la Bulgarie, est également en phase de mise en œuvre. Récemment, une réunion très productive des responsables gouvernementaux de ces pays a eu lieu.

Nous travaillons également sur un câble d’énergie verte reliant la rive orientale de la mer Caspienne à l’Azerbaïdjan, en coopération avec nos partenaires d’Asie centrale.

Il s’agit donc d’une vaste zone géographique, et la connectivité ne concerne pas uniquement les transports. Dans ce domaine également, nous pouvons être fiers de nos réalisations. En investissant dans les infrastructures ferroviaires et routières, nous ouvrons de nouveaux corridors de transport et relions les continents.

Le corridor Est-Ouest fonctionne avec succès. Le corridor de Zenguezour, qui constituera une autre branche du corridor Est-Ouest, sera certainement construit sur la base du document signé à la Maison-Blanche le 8 août par le président américain, le Premier ministre arménien et moi-même. Tout cela constitue donc un atout majeur pour nous tous.

Un autre point que je souhaite souligner est que nous avons réalisé tout cela grâce à un haut niveau d’activité diplomatique. Car nous sommes un pays enclavé, sans accès aux océans. Ainsi, pour exporter nos ressources, nous devons transiter par d’autres pays. Et pour cela, il faut entretenir de bonnes relations avec ses voisins et les voisins de ses voisins. Et nous y sommes parvenus.

Aujourd’hui, comme je l’ai indiqué, 16 pays reçoivent du gaz azerbaïdjanais à travers le Corridor gazier méridional et ses extensions. Avec l’ensemble de ces pays, nous avons eu des négociations, des accords, des désaccords et participé à des cérémonies de signature. Cela a créé un format de coopération régionale très large, au sens le plus étendu du terme. Et l’Azerbaïdjan, une fois de plus, en a été la force motrice. Ce sont nos ressources, nos initiatives et, principalement, nos investissements qui ont permis la création de ce vaste cadre de coopération.

Je suis convaincu que, comme toujours, la Semaine de l’énergie de Bakou donnera de bons résultats. Nous en verrons certains dans quelques minutes seulement. Mais les discussions, les échanges, les nouvelles idées et, bien sûr, les plans axés sur des résultats seront également bénéfiques pour nous tous. Je vous remercie encore une fois d’être avec nous et souhaite du succès à la Semaine de l’énergie de Bakou.

Merci.

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En s’adressant à l’événement, Caleb Orr, secrétaire d’État adjoint des États-Unis chargé des affaires économiques, énergétiques et commerciales, a déclaré :

- Merci, président Aliyev. Je vous remercie vivement pour vos remarques concernant le leadership du président Trump sur les marchés mondiaux de l’énergie, qui ont été très pertinentes et visionnaires.

Je vous transmets les salutations du président Trump et du secrétaire d’État Marco Rubio et vous souhaite un excellent déroulement de cet événement cette semaine.

Monsieur le Président, Monsieur le ministre Chahbazov, Monsieur le ministre Djabbarov, Monsieur Rövchen Nadjaf, Mesdames et Messieurs les ministres, et distingués invités,

C’est un honneur d’être ici avec vous aujourd’hui. Je suis heureux de me joindre à vous pour la 31e édition de la Semaine de l’énergie de Bakou.

Depuis plus de trois décennies, les États-Unis et la République d’Azerbaïdjan entretiennent un partenariat de longue date. L’Azerbaïdjan a été un partenaire constant dans la promotion de la sécurité énergétique dans la région et au-delà. L’Azerbaïdjan abrite le berceau de l’industrie pétrolière moderne, et le « Contrat du siècle », signé il y a plus de 30 ans, a remodelé la géographie des marchés mondiaux du pétrole et du gaz pour au moins une génération.

Dans le cadre de notre nouvelle Charte de partenariat stratégique, signée par le vice-président Vance et le président Aliyev en février ici à Bakou, les États-Unis espèrent poursuivre leur coopération avec l’Azerbaïdjan dans le développement de sources d’énergie fiables capables d’alimenter les économies mondiales. Je souhaite à présent partager quelques mots du président Donald Trump.

« Son Excellence Monsieur Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan,

Monsieur le Président,

Je vous adresse mes félicitations, ainsi qu’au peuple azerbaïdjanais, à l’occasion de l’accueil de la 31e Semaine de l’énergie de Bakou. Cette réalisation témoigne du leadership de l’Azerbaïdjan en matière de sécurité énergétique.

Nos pays entretiennent une longue histoire de coopération dans le secteur des hydrocarbures et partagent un engagement en faveur d’une énergie abordable et abondante. Les États-Unis ont été un soutien considérable de l’industrie pétrolière et gazière de l’Azerbaïdjan, et je suis convaincu que notre partenariat fondateur en matière de sécurité énergétique mondiale deviendra encore plus essentiel dans les années à venir.

Nous avons tracé une voie d’avenir lors de notre rencontre à la Maison-Blanche et obtenu une paix durable entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Comme vous le savez, l’intégration énergétique régionale constitue un pilier clé du sommet historique du 8 août. Mon administration se réjouit de discussions productives sur ce sujet en juin.

Ensemble, nous ferons progresser la paix, renforcerons la prospérité et établirons un avenir plus sûr pour votre région et pour le monde. Une fois encore, félicitations pour le succès de la Semaine de l’énergie de Bakou.

Sincèrement,

Donald Trump ».

Caleb Orr : Je vous remercie encore une fois, Monsieur le Président, ainsi que les distingués invités. Je me réjouis des événements de cette semaine.

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Ensuite, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles de la République de Türkiye, Alparslan Bayraktar, a lu un message du président Recep Tayyip Erdogan adressé à la Semaine de l’énergie de Bakou :

« Distingués participants, distingués invités,

Je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses et mon affection sincère.

Je suis très heureux de m’adresser, même si ce n’est qu’à travers ce message, à ce forum réputé, qui réunit depuis plus de 30 ans des acteurs mondiaux de l’énergie, des investisseurs et des entreprises.

Les développements dans notre région démontrent une fois de plus à quel point les mesures que nous avons prises conjointement avec l’Azerbaïdjan dans le domaine de l’énergie étaient fondées. Nous continuons à mettre en œuvre avec succès de nombreux projets d’envergure qui étaient autrefois considérés comme des rêves pour notre région, en coopération avec l’Azerbaïdjan. Des projets tels que les oléoducs Bakou-Tbilissi-Ceyhan, Bakou-Tbilissi-Erzurum et TANAP figurent parmi les initiatives que nous avons lancées conjointement avec l’Azerbaïdjan et achevées avec la contribution d’un autre pays ami, la Géorgie.

Grâce à nos partenariats dans les champs Azeri-Tchirag-Gunechli et Chahdeniz, nous constatons un approfondissement encore plus marqué de notre coopération avec l’Azerbaïdjan. Notre nouveau partenariat dans le projet Chefeg-Asiman constitue une preuve supplémentaire que cette coopération continue de progresser sans ralentissement. Le gazoduc Igdir-Nakhtchivan, mis en service l’année dernière, a renforcé et consolidé la sécurité d’approvisionnement énergétique de la région du Nakhtchivan.

Les interconnexions électriques entre la Türkiye et l’Azerbaïdjan continuent de revêtir une importance stratégique pour nous. Nous espérons que la mise en œuvre du projet d’interconnexion et de commerce d’électricité verte entre la Türkiye, l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la Bulgarie contribuera à la sécurité énergétique de l’ensemble de notre région.

De même, l’approvisionnement en gaz de la Syrie, lancé en août dernier à la suite d’une initiative conjointe de la Türkiye et de l’Azerbaïdjan, a apporté une contribution incontestable au développement de ce pays et à la sécurité régionale. D’importantes opportunités s’offrent à nous pour renforcer encore plus la coopération concernant l’exportation du gaz turkmène via l’Azerbaïdjan et la Türkiye. Nous assistons également à l’utilisation croissante du gazoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan pour le transport des ressources naturelles du Kazakhstan vers les marchés occidentaux.

Chers participants,

En tant que Türkiye, nous avons une vision visant à garantir l’efficacité dans toutes les dimensions de l’énergie — y compris les énergies renouvelables et vertes — tout en accordant la priorité à l’efficience et au respect de l’environnement. Nous renforcerons notre détermination à faire partie des pays leaders et exemplaires dans l’action climatique mondiale à travers le sommet COP31, que nous accueillerons à Antalya du 9 au 20 novembre de cette année.

Sur ces considérations, j’espère que la Semaine de l’énergie de Bakou apportera des résultats positifs à nos pays et à notre région. Je tiens à remercier toutes les personnes ayant contribué à l’organisation de cet événement et j’adresse mes salutations chaleureuses à mon cher frère, le président Monsieur Aliyev, ainsi qu’à tous les participants.

Recep Tayyip Erdogan

Président de la République de Türkiye ».

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Prenant la parole lors de l’événement, le Commissaire au commerce pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale du Royaume-Uni, David Reed, a déclaré :

- Votre Excellence, Monsieur le Président Ilham Aliyev,

Excellences, chers ministres et distingués invités,

C’est un plaisir pour moi de représenter le Royaume-Uni au 31e Forum de l’énergie de Bakou, à l’occasion de ma première visite à Bakou en tant que commissaire au commerce de Sa Majesté pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale.

Je vous présente un message du Premier ministre Keir Starmer.

« Cher président Aliyev,

Je suis heureux d’adresser mes salutations chaleureuses à toutes les personnes réunies pour la Semaine de l’énergie de Bakou 2026. Dans un contexte d’incertitude mondiale, l’Azerbaïdjan demeure un partenaire essentiel pour renforcer la sécurité et la résilience énergétiques.

Lors de ma visite à Bakou pour participer à la COP29 il y a 18 mois, j’ai été frappé par le sérieux avec lequel l’Azerbaïdjan abordait la transition énergétique. Depuis lors, les plans se sont transformés en actions, avec une accélération de la production d’énergie à partir de sources renouvelables et des solutions ambitieuses pour le transport de l’énergie verte par voie terrestre et maritime. Votre pays a joué un rôle clé dans le renforcement de la résilience énergétique de l’Ukraine face à l’attaque persistante et illégale de la Russie contre ses infrastructures énergétiques. Votre pays a permis aux pays européens de renforcer leur résilience énergétique en diversifiant leurs chaînes d’approvisionnement. Et au cours de l’année écoulée, votre pays a commencé des exportations d’énergie vers l’Arménie, confirmant ainsi votre engagement en faveur d’une paix durable.

Alors que nous œuvrons à la réalisation de nos objectifs climatiques communs, le Royaume-Uni reste déterminé à travailler aux côtés de l’Azerbaïdjan afin d’accélérer la transition énergétique mondiale, qui constitue un élément central des plans de ce gouvernement visant à renforcer notre résilience et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Notre partenariat énergétique de longue date, porté par l’industrie britannique, continue de servir de pierre angulaire de nos relations bilatérales et de catalyseur de croissance pour nos deux pays. En combinant notre expertise dans les énergies renouvelables et les technologies propres, nous pouvons stimuler l’innovation nécessaire pour atteindre la neutralité carbone et garantir un avenir prospère et durable.

Je salue votre leadership dans cette initiative et vous souhaite, ainsi qu’à tous les participants, un événement très productif et couronné de succès.

Meilleures salutations,

Keir Starmer

Premier ministre du Royaume-Uni ».

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L’événement s’est poursuivi avec d’autres discours.

Ensuite, une cérémonie a été organisée pour marquer le début de la production du premier gaz non associé issu du champ de gisements Azeri-Tchirag-Gunechli.

Puis, un certain nombre de documents ont été signés.

Le président Ilham Aliyev a signé le livre d’or du salon.

Enfin, le président de la République a visité les salons.