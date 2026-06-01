Le président Ilham Aliyev participe à la cérémonie d’ouverture du 31e Forum de l’énergie de Bakou VIDEO

Bakou, 1er juin, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a participé, le 1er juin 2026, à la cérémonie d’ouverture de la 31ème édition du Salon international du pétrole et du gaz de la Caspienne (Caspian Oil & Gas), de la 14ème édition du Salon international de l’énergie verte de la Caspienne (Caspian Power) et du 31e Forum de l’énergie de Bakou dans le cadre de la Semaine de l’énergie de Bakou au Baku Expo Center.

Le président de la République a prononcé un discours lors de la cérémonie.