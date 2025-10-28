Le président Ilham Aliyev pose la première pierre de la mosquée de Djabraïl VIDEO

Djabraïl, 28 octobre, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a posé la première pierre de la mosquée de Djabraïl mardi 28 octobre.

Le directeur du PMD Projects, Neriman Topchibachev, a informé le chef de l'État des travaux à effectuer.

La mosquée couvrira une superficie totale de plus de 1 530 mètres carrés. 615 personnes pourront y prier simultanément. Le bâtiment de deux étages permettra aux hommes et aux femmes de prier. La hauteur des minarets sera de 34,2 mètres et celle du dôme de 22,6 mètres.