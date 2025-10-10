Le président Ilham Aliyev prend la parole lors de la réunion restreinte du Conseil des chefs d’Etat de la CEI à Douchanbé MIS A JOUR-2 VIDEO

Douchanbé, 10 octobre, AZERTAC

Le Conseil des chefs d’Etat de la Communauté des Etats Indépendants (CEI) s’est réuni en format restreint à Douchanbé vendredi 10 octobre.

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a pris la parole lors de la réunion.

Discours du président Ilham Aliyev

- Cher Emomali Charipovitch,

Chers collègues,

Tout d’abord, je voudrais remercier l’honorable président du Tadjikistan, Emomali Charipovitch Rahmon, pour son hospitalité et l’excellente organisation de notre réunion.

Je tiens également à féliciter le peuple tadjik frère pour les succès et réalisations obtenus sous la direction de son président.

Ayant eu l’occasion d’effectuer plusieurs visites à Douchanbé, je constate le développement rapide de la capitale, avec la construction de nouveaux bâtiments. Tout cela nous réjouit beaucoup en tant qu’amis. Je félicite le pays pour ses réussites dans l’urbanisme et je me réjouis de voir Douchanbé s’embellir d’année en année.

Je tiens également à souligner aujourd’hui le développement sans cesse des relations bilatérales entre le Tadjikistan et l’Azerbaïdjan. Ces relations reposent sur la fraternité, l’amitié, le soutien mutuel et ont un grand potentiel de développement.

Lors de la réunion d’aujourd’hui, je souhaite aborder les questions de renforcement de la coopération dans le domaine humanitaire. J’exprime ma reconnaissance aux chefs d’État de la CEI pour leur soutien à la candidature de la ville de Latchine, située dans la région du Zenguézour oriental de l’Azerbaïdjan, en tant que capitale culturelle de la CEI cette année. En juin dernier, une cérémonie d’ouverture de « l’Année de la capitale culturelle de la CEI » a eu lieu à Latchine, au cours de laquelle des informations sur l’histoire et le patrimoine culturel de cette ancienne terre azerbaïdjanaise ont été présentées. Les invités de l’événement ont pu voir de leurs propres yeux la renaissance rapide de Latchine après sa libération de l’occupation arménienne qui a duré 30 ans. Une ville autrefois complètement détruite est devenue en quelques années l’une des plus belles et agréable à vivre.

Un autre événement important dans la vie de la Communauté a été les IIIes Jeux de la CEI, qui se sont déroulés du 28 septembre au 8 octobre de cette année en Azerbaïdjan. Le centre des Jeux était la ville historique de Gandja, ville natale de Nizami Gandjavi, grand poète et penseur azerbaïdjanais du XIIe siècle. Outre Gandja, six autres villes azerbaïdjanaises – Guébélé, Göygöl, Yevlakh, Minguétchévir, Khankendi et Chéki – ont accueilli plus de 1 600 athlètes venus de 13 pays, membres de la CEI ou invités. De tels événements renforcent l’amitié et la coopération au sein de la CEI et au-delà, et contribuent à consolider des relations basées sur l’égalité, les intérêts mutuels et le respect réciproque.

Merci de votre attention.

Le président Emomali Rahmon : Merci, Ilham Heydar oglou.