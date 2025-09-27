Le président Ilham Aliyev prend part à l'inauguration du dépôt de bus de Gandja de la SARL Bakubus VIDEO

Gandja, 27 septembre, AZERTAC

Samedi 27 septembre, le président Ilham Aliyev a pris part à l'inauguration du dépôt de bus de Gandja de la SARL Bakubus.

Le ministre azerbaïdjanais du Numérique et des Transports, Rechad Nabiyev, a informé le chef de l'État des installations créées au dépôt.

La construction du dépôt de bus de 300 véhicules a débuté en janvier dernier. D'une superficie de 10 hectares, le dépôt comprend des postes de contrôle technique et de réparation, un système automatisé de comptage du carburant et une station de lavage capable de nettoyer 60 bus par heure. Sa création a créé 675 emplois, dont 553 conducteurs et 122 personnels administratifs et techniques.

La SARL Bakubus exploitera 18 lignes de bus existantes et deux nouvelles lignes à Gandja. Au total, 280 bus de norme EURO6 ont été mis en service dans la ville, dont 45 d'une capacité de 54 passagers, 186 de 63 passagers et 49 de 102 passagers.

Ce projet joue un rôle essentiel dans la modernisation des infrastructures de transport public de Gandja, deuxième ville d'Azerbaïdjan après Bakou, la capitale. Il permet des déplacements confortables et sûrs pour les passagers, contribue au renouvellement du parc de véhicules de la ville et favorise la création d'emplois.